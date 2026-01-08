Obavijesti

SLUŽBE I DALJE NA TERENU

U Rijeci ukinuti zimski uvjeti, i dalje obvezna zimska oprema

Piše HINA,
Snijeg zabijelio i Rijeku | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prometni centar grada Rijeke obavijestio je u četvrtak da su odlukom stožera Zimske službe ukinuti zimski uvjeti za područje Rijeke, prometnice su prohodne, no ostaje na snazi obvezna upotreba zimske opreme

Odluka je stupila na snagu jutros, prometnice u Rijeci su prohodne i nema većih problema, a Prometni centar prati situaciju 24 sata. Iz Prometnog centra mole sve sudionike u prometu da prilagode vožnju uvjetima na cesti te da ne koriste vozila koja nisu opremljena zimskom opremom.

Zimska služba i dalje obavlja posipanje prometnica, u skladu s Operativnim programom održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

U Rijeci i okolici su nakon što je 6. siječnja pao snijeg proglašeni zimski uvjeti na cestama i obvezna upotreba zimske opreme. U Rijeci je danas hladno, ali vedro i sunčano vrijeme. 

Prema podacima iz Autotroleja, sve gradske linije javnog prijevoza danas prometuju redovnim trasama osim prigradske linije 35 Volosko — Opatija — Poljane — Veprinac, a na nekoliko prigradskih linija autobusi prometuju skraćenom trasom.

