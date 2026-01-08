U Rijeci ukinuti zimski uvjeti, i dalje obvezna zimska oprema

Odluka je stupila na snagu jutros, prometnice u Rijeci su prohodne i nema većih problema, a Prometni centar prati situaciju 24 sata. Iz Prometnog centra mole sve sudionike u prometu da prilagode vožnju uvjetima na cesti te da ne koriste vozila koja nisu opremljena zimskom opremom.

Zimska služba i dalje obavlja posipanje prometnica, u skladu s Operativnim programom održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

U Rijeci i okolici su nakon što je 6. siječnja pao snijeg proglašeni zimski uvjeti na cestama i obvezna upotreba zimske opreme. U Rijeci je danas hladno, ali vedro i sunčano vrijeme.

Prema podacima iz Autotroleja, sve gradske linije javnog prijevoza danas prometuju redovnim trasama osim prigradske linije 35 Volosko — Opatija — Poljane — Veprinac, a na nekoliko prigradskih linija autobusi prometuju skraćenom trasom.