'U roku tri dana razriješiti uprave HEP-a, HERA-e, HROTE-a te državnog tajnika Milatić'

Oporba, 10 klubova, definirala je svoj zaključak o kojem će se, uz onaj predsjednika Zorana Milanovića, glasati sutra, posljednji dan trodnevne izvanredne sjednice Sabora.

Podsjetimo, zastupnici danas raspravljaju o najnovijoj plinskoj aferi - "plin za cent", odnosno zaključku Milanovića koji traži od Sabora da obveže Vladu da u roku 15 dana utvrdi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u.

Oporba ide korak dalje i traži konkretne smjene. Pa zaključkom traže da Sabor obveže Vladu da u roku tri dana razriješi članove uprava HEP-a, HERA-e, HROTE-a, ali i državnog tajnika Ministarstva gospodarstva Ivu Milatića.

Tri dana teku od sutra, ali samo ako se taj zaključak i usvoji, što je malo vjerojatno da će se dogoditi i da će ga vladajući podržati. HDZ je već najavio da zaključak predsjednika Milanovića neće podržati, ali, s druge strane, najavljuju i svoj. No, još nisu otkrili detalje.

- Pripremajući se za novu sezonu grijanja Vlada je na sjednici 14. rujna 2022. naložila da INA poveća proizvodnju za 10 posto i sav plin proda HEP-u po fiksnoj cijeni od 47 eura. U dopisima od siječnja 2023. godine, Uprava HEP-a navodno obavještava Ministarstvo gospodarstva da u podzemnom skladištu nema mjesta, završno s dopisom u travnju 2023, a u kojem Frane Barbarić navodi: "U razdoblju od 1. travnja 2023. godine do 31 .ožujka 2024. godine procijenjeni višak plina će biti oko 2000 gigavatsati, što predstavlja iznos od 82 milijuna eura, uz pretpostavku zadržavanja iste otkupne cijene." Tek u svibnju HROTE primjećuje velike količine viškova u sustavu i neobično niske cijene po kojima je plin prodavan iz sustava. Po tome je jasno da HEP nije kvalitetno izbalansirao svoj portfelj. Afera na vidjelo izbija tek u srpnju nakon dramatičnih transakcija u lipnju, kada su viškovi plina na aukciji HROTE-a prodavani čak za 1 cent po megavatsatu. Prodajom viška plina u bescjenje generiraju se ogromni gubici za HEP - podsjećaju na kronologiju oporbeni zastupnici.

Samo u jednoj transakciji, primjerice, ističu, HEP je određenu količinu plina, a koju je platio 65.700 eura, prodao za 14 eura.

- Ministar Filipović i premijer Plenković tvrde da nisu dobivali ni upozorenja niti informacije da će doći do navedenih gubitaka koji su se mogli spriječiti jednostavnim intervencijama u navedenu Uredbu i regulacijom postupanja s viškovima. S obzirom na to da je zbog lošeg upravljanja, kao i mogućeg pogodovanja određenim akterima na plinskom tržištu došlo do štete za HEP, ali posredno i proračun RH zbog nužnosti dokapitalizacije HEP-a smatramo da zbog prevencije daljnje štete kao i efikasnosti i nemogućnosti ometanja istraga, svi odgovorni akteri trebaju biti razriješeni dužnosti - zaključuju.