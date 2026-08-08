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NASUMIČNO NAPADAO

U Rotterdamu uhićen muškarac koji je više ljudi ranio nožem

Piše HINA,
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U Rotterdamu uhićen muškarac koji je više ljudi ranio nožem
Foto: Nizozemska policija
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Nizozemska policija u subotu je objavila da je uhitila 26-godišnjaka koji je osumnjičen nakon što je u višestrukom napadu nožem ozlijedio više ljudi

Prva dva incidenta dogodila su se oko 9:30 u Spangenu, radničkoj četvrti zapadno od centra grada i na Marconipleinu, glavnome prometnom čvorištu.

- Dvije žrtve, obje muškarci, ozlijeđene su nasumično. Jedna je žrtva hospitalizirana, a drugoj je ukazana pomoć u vozilu hitne pomoći na mjestu događaja - izvijestila je na platformi X roterdamska policija.

Oko pola sata kasnije policija je obaviještena o napadu nožem na pješačkom mostu nedaleko od zračne luke Rotterdam-Haag.

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- Vjeruje se da je isti osumnjičenik umiješan u sve napade nožem - dodala je policija, preciziravši kako se "smatra da je od jednog do drugog mjesta stigao automobilom".

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- Dvadesetšestogodišnji muškarac iz Rotterdama je uhićen, a policija nastavlja istragu - izvijestila je policija.

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Komentari 3
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