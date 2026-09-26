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URUŠILA SE DVOKATNICA

U ruševinama zgrade u Ateni pronašli su šest tijela! Vlasti utvrđuju uzrok eksplozije...

Piše HINA,
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U ruševinama zgrade u Ateni pronašli su šest tijela! Vlasti utvrđuju uzrok eksplozije...
Foto: GEORGE VITSARAS
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"Zgrada je pretvorena u hrpu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča", rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

Šest osoba je poginulo, priopćila je u subotu grčka vatrogasna služba, u urušavanju dvokatnice u turističkom području središnje Atene u petak, nakon eksplozije za koju je gradonačelnik glavnog grada rekao da je vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom.

Pripadnici hitnih službi uz pomoć pasa tragača, kamera i senzora, pronašli su tijela šest osoba, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe u televizijskom obraćanju.

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Na mjesto događaja stigla je i jedinica vatrogasne službe za kriminalističke istrage kako bi utvrdila uzrok eksplozije, nakon izvještaja o mirisu plina u području u kojem se nalaze hoteli i objekti za kratkoročni najam.

U subotu su u pripravnosti bila i vozila koja su trebala prevesti tijela na identifikaciju.

U eksploziji u petak uništena je dvokatnica u Plaki, blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram a oštećene su i kuće u blizini, dućani i automobili. Krhotine i razbijeno staklo odletjeli su tri bloka dalje.

Zgrada je pretvorena u hrpu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

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