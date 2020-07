Niste baš za njih glasali, ali oni idu u Sabor na 16.000 kn plaće

Od 151 zastupnika koji će sjediti u Saboru, njih 33 nije izabrano voljom birača. Apsolutni rekorder po mizeriji od glasova je konzervativac Marko Milanović Litre. Osvojio je tek 19 glasova

<p>Panika se stvara ni iz čega! Budite dobri sa susjedima, čistite dvorišta, perite ruke, koristite dezodorans da se ne čuje za vama u kancelariji i nemojte da nam se turizam zaštopa zbog korone. Vlasnik ove umirujuće izjave o koroni je <strong>Jure Brkan</strong>, HDZ-ov gradonačelnik Makarske, koji će postati saborski zastupnik.</p><p>Ne zato što ga građani vole i vjeruju mu. Dapače, dobio je tek 586 glasova, ali kako <strong>Vili Beroš</strong> ostaje ministar, HDZ ga je odredio među 24 zamjene koje oni šalju u Sabor. Stranke su poslale zamjene za sve izabrane na izborima koji će postati ministri, državni tajnici, oni koji su župani i direktori ili imaju neku drugu nespojivu funkciju sa zastupničkom. I nisu se uvijek vodili povjerenjem birača, nego će u Sabor i oni s mizerijom glasova, ali imaju ili dogovore ili su bliski sa stranačkim vrhom.</p><p>Od 151 zastupnika koji će sjediti u Saboru, njih 33 nije izabrano voljom birača. Apsolutni rekorder po mizeriji od glasova je konzervativac <strong>Marko Milanović Litre</strong>. Osvojio je tek 19 glasova, ali će u Sabor na prosječnu plaću od 15.000 kuna umjesto <strong>Ruže Tomašić</strong>, koja je osvojila mandat. Izvisio je zato s te liste <strong>Robert Pauletić</strong> s 3907 glasova.</p><p>Javnost je danima pratila Pauletićevu borbu za fotelju, ali je zakon bio jači. I u SDP-u i HDZ-u su bila lobiranja. Jer Sabor je Sabor. Odgovornosti manje, a plaća skoro kao ministarska. Nezadovoljnika ima i u dvije najjače stranke. U HDZ-u, koji daje najviše zamjena, nezadovoljno je desnije krilo.</p><p>Jer <strong>Stevo Culej</strong>, <strong>Petar Škorić</strong>,<strong> Miljenko Filipović</strong> ili <strong>Miro Kovač</strong>, koji su stranačka desnica, nisu ušli kao zamjene, iako ih je Plenković stavio na liste kako bi prikupili glasove desnijih birača.</p><p>- Desnica je bila dobra na listama, ali sad ostaje na klupi. Baš nitko nije prošao ni kao zamjena - slikovito kaže jedan od njih.</p><p>SDP je dobio dvije zastupnice više, jer umjesto nezavisnih župana <strong>Damira Bajsa</strong> i <strong>Matije Posavca</strong>, koji su bili na listi Restart koalicije, idu SDP-ovke <strong>Martina Grman Kizivat </strong>i <strong>Boška Ban Vlahek</strong>, koje su osvojile niskih 116, odnosno 284 glasa. Obje su nepoznate široj javnosti. <strong>Zlatko Komadina</strong>, koji je v.d. predsjednika, izazvao je bijes i dijela članstva jer je navodno sam odlučivao o zamjenama i nije uvažio ideju da zamjene budu oni koji su osvojili najviše glasova.</p><h2>SDP-ovci ljudi na Komadinu </h2><p>- Bojali su se da onda ne uđu neki poput <strong>Mihaela Zmajlovića</strong>, koji nije po volji vodstvu, pa su u Saboru malo poznata imena - kaže nam jedan od njih.</p><p>SDP se vodio idejom da se kao zamjena bira osoba koja je sljedeća na listi ispod onih koji su birani. SDP je u zadnji tren odustao i da u Sabor pošalje bivšeg vukovarskoga gradonačelnika <strong>Željka Sabu</strong>, koji je već bio osuđen za političku korupciju, iako je bilo argumenata da je on rehabilitiran jer je kaznu od osam mjeseci zatvora odslužio. Ipak je prevladao stav da bi to bila loša poruka.</p><p>Zato su umjesto <strong>Predraga Freda Matića</strong> u Sabor iz te jedinice poslali <strong>Martinu Vlašić Iljkić</strong>, koja je osvojila tek 699 glasova. I ostalo dvoje zastupnika koji su postavljeni visoko na liste, a trebali bi ući kao zamjene za SDP-ove župane<strong> Željka Kolara</strong> i <strong>Zlatka Komadinu</strong>, osvojili su iznimno malo glasova.</p><p>U SDP-u će očito biti burno i nakon ovih poteza, a zamjene su tajili do zadnjeg trena. U trenutku zaključenja ovoga broja informacije su bile samo neslužbene. HDZ je, pak, kao zamjene dosta pogurao jake lokalne čelnike, tako da u Sabor ulazi niz načelnika općina i gradonačelnika.</p><p>Među njima je i<strong> Vinko Zulim</strong>, čovjek koji od 1993. vlada općinom Seget i dobiva svake lokalne izbore. Osim tog izbornog uspjeha, u medijima je najviše zbog afera ili rastrošnosti. Tako je posljednji put objavljeno da je u restoranima tijekom prošle godine potrošio 171.000 kuna. U Saboru je hrana jeftinija. Lokalni čelnici mogu birati hoće li primati plaću u Saboru ili od svojega grada/općine, a većina ih redovno uzme izdašniju plaću u parlamentu.</p><p>Ipak, HDZ-ov gradonačelnik Splita<strong> Andro Krstulović Opara</strong>, koji je izabran, neće u Sabor, a umjesto njega ide <strong>Danica Baričević</strong>, koja je osvojila 534 glasa. Ovu HDZ-ovku, koja je silno željela u nacionalnu politiku, upoznali smo nedavno kad su 24sata otkrila da je obiteljska kuća u kojoj ugošćuje stranačke uglednike sagrađena bespravno, a umjesto kuće je u zemljišne knjige upisan pašnjak.</p><h2>Bespravni graditelji </h2><p>U Sabor će opet i <strong>Ante Bačić Baćo</strong>, koji je osvojio 726 glasova. Ni u prošlome mandatu nije bio puno uspješniji, ali je ušao tad kao zamjena Damiru Krstičeviću. I uspio je natući u pola godine dodatnih 89.000 kuna troškova jer mu Sabor plaća put iz Splita, a ima i službena putovanja, dnevnice, hotele...</p><p>U Sabor ulazi HDZ-ov gradonačelnik Imotskog <strong>Ivan Budalić </strong>kao zamjena za župana <strong>Blaženka Bobana</strong>, koji je bio kažnjen za sukob interesa jer je bio i prokurist u privatnoj tvrtki.</p><p>Na Markov trg stiže i gradonačelnik Drniša <strong>Josip Begonja</strong>, gradonačelnica Pakraca<strong> Anamarija Blažević</strong>, đakovački gradonačelnik <strong>Marin Mandarić</strong>, čelnik Otoka <strong>Josip Šarić</strong>, koji ima zamjenika koji mjesecima ne dolazi na posao...</p><p>Iz Slavonije i Baranje tu su i <strong>Stipan Šašlin</strong>, koji vodi općinu Draž, te <strong>Ankica Zmaić</strong>, načelnica Vrpolja. Tu je i gradonačelnik Preloga <strong>Ljubomir Kolarek</strong>, koji mijenja <strong>Darka Horvata</strong>. On je uvijek isticao da je Horvat kao ministar napravio “nemjerljive stvari za Međimurje”.</p><p>U Sabor kao HDZ-ove zamjene ulaze i zamjenik gradonačelnika Velike Gorice <strong>Krešimir Ačkar,</strong> ali zamjenik koprivničko-križevačkog župana <strong>Darko Sobota</strong>. Zanimljivo je da su 24 zamjene iz HDZ-a zajedno osvojile oko 33.500 glasova, manje nego što je sam dobio Vili Beroš.</p><p>Što se tiče Domovinskog pokreta, u Saboru se neće boriti dvojac: <strong>Mario Radić</strong> i <strong>Krešimir Bubalo</strong>. Bubalo ostaje u upravi Pevexa, a Radić se ranije maknuo iz Nadzornog odbora tvrtke. Oni su prepustili svoje mandate <strong>Stipi Mlinariću Ćipi</strong>, koji je bio heroj obrane Vukovara, te poduzetniku <strong>Danielu Spajiću</strong>. Od svih zamjena u Saboru, najveći broj preferencijalnih glasova je na sjeveru Hrvatske osvojila <strong>Natalija Martinčević</strong>. Ona je vjerna suradnica <strong>Radimira Čačića</strong> koji ne može u Sabor jer je varaždinski župan. Martinčević je osvojila 3106 glasova. Ako neki ministar ili župan izgube fotelju, mogu se uvijek vratiti u Sabor. A zamjene ispadaju.</p>