'Neki trče posljednji krug, ali ne i ja! Za Bernardića nema straha'

<p>Nakon poraza SDP-a i Restart koalicije na parlamentarnim izborima stranku je privremeno preuzeo <strong>Zlatko Komadina</strong> čija je dužnost organizirati unutarstranačke izbore.</p><p>Oni će se odviti 26. rujna, a Komadina je prokomentirao nadolazeću situaciju za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zlatko-komadina-gost-dnevnika-nove-tv---613225.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>- Mnogi trče posljednji krug, ja ne, ali ove izbore ću vjerojatno preskočiti. Sa stranačkim izborima se moramo baviti što kraće - rekao je Komadina pa prokomentirao kandidature. Dosad je jedini kandidat <strong>Peđa Grbin.</strong></p><p>- Proces kandidiranja traje mjesec dana. On je pokazao svoju želju i tu je legitimno. No, već se tu lobira, ja sam mislio da će to proći mirnije.</p><p>U SDP-u sad vrijedi jedan glas za tijela i organe, a sve se glasa u kutijama. Komadina objašnjava kako se zbog toga rade grupacije, no ukidanje toga značilo bi demokratski korak unatrag. Za komentare onih koji to spominju kao prokletstvo stranke kaže kako 'nakon bitke uvijek ima puno generala'.</p><p>Dotakao se i ostavke <strong>Bernardića</strong> kojeg je molio da prespava prije odluke:</p><p>- Jutro je pametnije od večeri. Mi smo napravili loš rezultat, ali bilo je još takvih rezultata u povijesti. Bili smo i u devedesetim godinama loši. Nismo baš pali na koljena, ipak smo najjača oporbena stranka. Tako su odlučili birači, a oni su uvijek u pravu. Mi smo rekli - 'izađi i promijeni', oni su izašli i nisu promijenili, tražili su sigurnost. S lijeve strane su nam odnijeli ljevica, desnu stranu Plenković. Ostali smo bez lijevog i desnog krila. Bez krila ne možete letjeti.</p><p>Smatrao je kako je SDP trebao koalirati s Možemo, a za Bernardićevu budućnost se ne boji, otkrio je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zlatko-komadina-gost-dnevnika-nove-tv---613225.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>:</p><p>- On ima izvanredan kurikulum, najbolji student fizike, doktorat ili čak dva doktorata, jezici... Ima on gdje i što. Saborski je zastupnik. Ima vremena, mlad je. On je u stranci od 18. godine.</p>