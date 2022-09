U Saboru ovaj tjedan rasprava o radu HERA-e i 60-ak zakona potrebnih za uvođenje eura

Hrvatski sabor ovaj će tjedan raspraviti izmjene 60-ak zakona potrebne za uvođenje eura te Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za prošlu godinu kojemu je Vlada dala negativno mišljenje, odnosno ocijenila da nije zadovoljavajuće.

Nakon izbijanja afere u Ini, HERA se našla pod lupom javnosti koja apostrofira njezinu spornu ulogu u davanju dozvole za trgovanje plinom tvrtki OMS, koja je bila jedna od ključnih poluga u organiziranju pronevjere Ininog plina uz štetu veću od milijarde kuna.

HERA-inu ulogu u toj aferi u petak je kritizirao i saborski Odbor za gospodarstvo na kojemu je zatražen odlazak čelnih ljudi HERA-e.

Predsjednik Upravnoga vijeća Agencije Danijel Žamboki to je učinio u ponedjeljak, podnio je neopozivu ostavku, no to, za sada, nisu učinili zamjenik predsjednika i troje članova Vijeća.

Upravno vijeće HERA-e imenuje i opoziva Sabor, na prijedlog Vlade.

O Izvješću HERA-e, Sabor će raspravljati u četvrtak, srijeda je rezervirana za raspravu o izmjenama paketa od 60-ak zakona za potrebe uvođenja eura.

Tako je, iz djelokruga Ministarstva financija, 10-ak zakonskih prijedloga, iz djelokruga MUP-a 20-ak, osam iz djelokruga Ministarstva pravosuđa.

U nadležnosti Ministarstva kulture i medija je devet zakonskih prijedloga, dva su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šest Ministarstva mora itd.

O tim zakonima, koji su poslani u hitnu proceduru, zastupnici će provesti objedinjenu raspravu.

Sabor će u srijedu raspraviti i izmjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj spriječiti nepotrebne žalbe koje zaustavljaju postupke, ali i ubrzati proceduru odgovaranja na te žalbe.

Ubuduće bi se žalbe podnosile isključivo preko sustava e-Žalba, jer se na takav način skraćuje i vrijeme trajanja postupka, pa i same javne nabave.

Radni tjedan Sabor će zaključiti glasovanjem

