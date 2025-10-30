U Saboru su negirali zločini NDH, a Jandroković se brani: ‘Nisam im mogao to zabraniti!’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković priopćio je u četvrtak da ne postoji pravno uporište, niti akt temeljem kojeg je mogao zabraniti okrugli stol u organizaciji Kluba zastupnika stranaka DOMiNO i Hrvatskih suverenista na kojem su sudionici negirali žrtve i zločine NDH.

Iz Ureda predsjednika Sabora podsjećaju da klubovi zastupnika imaju pravo koristiti dvorane za sjednice za svoj rad i aktivnosti, u skladu s Odlukom o korištenju dvorana za sjednice u Hrvatskom saboru, a da zahtjev za korištenje pojedine dvorane, navodeći razloge te dan i vrijeme korištenja dvorane, upućuju tajniku Sabora koji o tom zahtjevu odlučuje.

Svaki klub zastupnika koji organizira okrugli stol ili neki drugi oblik parlamentarne aktivnosti ima pravo odlučivanja o temi o kojoj želi raspravljati, o sudionicima i drugim pitanjima s time u vezi. U tome im pripada sloboda, ali i odgovornost na koju niti tajnik, niti predsjednik Hrvatskoga sabora ne mogu na bilo koji način utjecati, navodi se u priopćenju.

U konkretnom slučaju, dodaje se, tajnik je, u skladu s procedurom, odobrio korištenje dvorane Ivana Mažuranića za potrebe održavanja Okruglog stola 28. listopada pod nazivom „Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“.

Ističe se kako je svaki zastupnik prisegnuo svojom čašću da će svoju zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno te da će se u svojem radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak RH. "U svojem radu zastupnik, kao i svaki građanin, ima zajamčenu slobodu mišljenja i izražavanja misli, koja osobito obuhvaća slobodu govora i javnog nastupa."

Također se upozorava da u slučajevima konkretnih povreda važećih hrvatskih propisa, svatko snosi odgovornost za svoje postupke pred nadležnim tijelima vlasti. "Svatko može izvršiti uvid u sadržaj Okruglog stola te, ako smatra da je tom prigodom učinjeno kazneno djelo, može podnijeti prijavu nadležnim tijelima kaznenog progona."

U priopćenju se podsjeća na izjavu predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića kako on nema „ovlasti“ koja bi mu omogućila da zabrani taj Okrugli stol, niti ima ulogu cenzora sadržaja rasprava koje organiziraju klubovi zastupnika u Saboru. Također je naglasio kako ne može zabranjivati nešto što će u budućnosti biti izgovoreno.

"Potpuno je jasno da predsjednik Hrvatskoga sabora nema ni ovlasti koje pripadaju tijelima kaznenog progona u slučajevima eventualnih povreda relevantnih propisa, odnosno počinjenja kaznenog djela", stoji u priopćenju.

Podsjeća se da je predsjednik Hrvatskoga sabora jasno i nedvosmisleno osudio zločine koji su počinjeni za vrijeme režima NDH i u skladu s time osudio sve one koji ih relativiziraju i dovode u pitanje.

Zaključno, dodaje se, potpuno je jasno kako predsjednik Hrvatskoga sabora osuđuje neprihvatljive stavove i poruke upućene s navedenoga Okruglog stola s kojima Hrvatski sabor, kao institucija, nema nikakve veze.