Skandalozan skup o Jasenovcu: 'Ovo je sramota za Hrvatsku i za Sabor! Veličali su zlo u NDH'

Povjesničari Hrvoje Klasić i Ivo Goldstein oštro su osudili okrugli stol u Hrvatskom saboru na temu “Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”, koji su organizirali Klub zastupnika DOMiNO-a i Hrvatski suverenisti. Događaj su nazvali “sramotom za Sabor” i primjerom institucionalnog dopuštanja povijesnog revizionizma.

- Mislim da je sramota ovo što se odigralo u Saboru na dvije razine. Prvo, zato što se uopće ne poštuje Kazneni zakon, koji jasno definira kaznu zatvora za one koji negiraju ili znatno umanjuju genocid. U ovom slučaju ne samo da se negira nego se i umanjuje genocid nad Židovima, Srbima, Romima... Sabor je mogao odlučiti da se ljudima koji se time bave onemogući da to govore, ali nije - rekao je Klasić te prozvao i vladajuću stranku.

- Nevjerojatno mi je da HDZ tolerira reviziju prošlosti, konkretno razdoblja NDH. Krajnje je vrijeme da se javno opredijele: jesu li antifašistička stranka ili ne. Ako jesu, neka to jasno kažu. Ako nisu, neka pokrenu inicijativu da se mijenja Ustav i ukine antifašizam, pa neka se odreknu i osnivača svoje stranke, koji je bio partizan i komunist - dodao je Klasić.

Goldstein je također poručio da je sramota za Hrvatski sabor što je dopustio da u njegovim prostorima govore ljudi “koji su već dokazano vrlo selektivno birali i koristili izvore o Jasenovcu i njegovoj povijesti”.

- Sramota je za Hrvatski sabor da je nešto ovakvo organizirano u njegovim prostorima, da govore ljudi koji su već dokazano vrlo selektivno birali i koristili izvore o Jasenovcu i povijesti Jasenovca te ih stavljali u kontekst kako bi pokazali da nije bilo velikog zločina i da je ta povijest falsificirana - rekao je Goldstein.

Dodao je kako se to posebno odnosi na Igora Vukića i Stipu Pilića Banića, “čija su povijesna znanja apsolutno nedostatna” te koji “godinama plasiraju teze koje su znanstveno demantirane”.

Goldstein je podsjetio i na osobno iskustvo iz 1997., kad ga je Vukić intervjuirao.

- Tad mi je slao niz sugestivnih pitanja i tvrdio da treba donijeti zakon protiv veličanja NDH i izgraditi spomenike koji su porušeni. Danas zastupa potpuno suprotne teze. Jasenovac je bio radni logor, ali je prvenstveno bio logor smrti, što se može potvrditi nizom ustaških dokumenata. Čak su i nacisti govorili da je Jasenovac bio vrhunac strahota. Zločinačka povijest tog mjesta mogla bi se napisati samo na temelju ustaških dokumenata - istaknuo je Goldstein.

'Rasprava je postala javno negiranje činjenica'

Iako je skup najavljen kao “znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”, rasprava se pretvorila u javno negiranje već utvrđenih povijesnih činjenica. Govornici Igor Vukić, Nikola Banić i Pero Šola doveli su u pitanje broj žrtava i karakter logora tvrdeći da je Jasenovac bio “radni logor s malim brojem žrtava”.

Vukić je ustvrdio kako “na popisu Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac stoji da je ubijeno 20.000 djece, ali takva masovna ubojstva ne potvrđuje niti jedan povjerljiv izvor”. Dodao je da su djeca u logoru bila “učenici obrtničkih škola te da nisu bila ubijana”.

Na istom skupu rekao je i da logori Jasenovac i Stara Gradiška “nisu imali kapacitete za velik broj zatočenika”, navodeći da su mogli primiti “najviše do 2000 ljudi”. Prema njegovim riječima, “broj žrtava sigurno će biti manji i od 30.000 do 40.000, koliko je naveo Franjo Tuđman”, a sam u svojem istraživanju navodno je pronašao “dokaze o 7000 ubijenih”.

Nikola Banić nadovezao se tvrdnjom da “baza JUSP-a Jasenovac s 83.145 imena nije pouzdana” te da su “u njoj osobe koje su umrle u Auschwitzu, kao i one koje su preživjele rat”. Dodao je da je u popisu “pronašao čovjeka koji je umro desetljećima kasnije u Južnoj Americi”.

Treći govornik, Pero Šola, rekao je da je logor u Jasenovcu bio formiran “zbog pobuna na tom području” te da su se ondje “nalazile radionice u kojima su radili stručni ljudi”. Po njemu, “puno djece željelo je ići na praksu i polagati ispit”, što je objasnio “dokumentima o izbjegličkoj djeci iz Hercegovine, Dalmacije i Like koja su ondje dolazila učiti zanat”.

Organizatori skupa, među kojima i saborski zastupnik Krešimir Čabaj, koji je bio moderator, branili su održavanje rasprave kao “pravo znanosti da istraži istinu”. Čabaj je rekao da “znanost ne smije biti sputavana” te da je cilj skupa bio “da dogma ustupi mjesto istini”.

Podijela fotografija

Prije početka sjednice zastupnici SDP-a podijelili su sudionicima fotografije žrtava logora i letak s porukom “Istina nema alternativu”, upozorivši da nije riječ o znanosti nego o “opasnoj politici koja opravdava zlo”.

Prema službenim podacima Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac, u logoru je ubijeno 83.145 ljudi, među njima 39.570 muškaraca, 23.474 žene i 20.101 dijete mlađe od 14 godina. Ustanova navodi da je Jasenovac bio “višenamjenski koncentracijski logor, sabirni, prolazni, radni, kažnjenički, zarobljenički, ali prije svega logor smrti”.

- Logor Jasenovac bio je višenamjenski koncentracijski logor, istovremeno i sabirni (u njemu su bili muškarci, žene i djeca iz svih krajeva NDH), prolazni (iz njega je dio zatočenika/ca upućivan na prisilni rad u Treći Reich), radni, kažnjenički (u njega se dolazilo i po presudi zbog izvršenog kaznenog djela), zarobljenički (zarobljeni partizani i pripadnici narodnooslobodilačkog pokreta, kao i domobrani i četnici), ali prije svega bio je logor smrti. Bio je stratište za većinu onih koji su u njega ušli, bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu ili ideološku pripadnost. U logoru Jasenovac ustaše su zatočenike/ce ubijali klanjem, vješanjem, umlaćivanjem, izgladnjivanjem i teškim fizičkim radom. Nakon savezničkih bombardiranja logora u ožujku i travnju 1945., u kojima su uništeni mnogi objekti unutar logora, Vjekoslav Maks Luburić naredio je da se likvidiraju svi zatočenici/ce, a logor i mjesto Jasenovac do temelja sruše i spale, kako bi se prikrili tragovi zločina - stoji u službenom opisu JUSP-a Jasenovac.

Za povjesničare Klasića i Goldsteina dopuštanje da se takve teze iznose u najvišoj državnoj instituciji znak je duboke moralne i političke krize.

- Ako se revizionizam tolerira u Saboru, gdje je granica? Ne može se očekivati da društvo poštuje istinu ako država sama dopušta izokretanje povijesti - zaključio je Klasić.