U SAD-u kasnilo 7000 letova, savezna vlada 27. dan u blokadi

Kriza u američkom zračnom prometu dodatno se produbila nakon što je u ponedjeljak kasnilo gotovo 7000 letova širom zemlje, dok je broj izostanaka kontrolora leta naglo porastao zbog toga što je savezna vlada već 27. dan u blokadi. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) navela je manjak osoblja kao razlog i uvela programe odgode polijetanja koji su u ponedjeljak zahvatili zračnu luku Newark u saveznoj državi New Jersey, zračnu luku u Austinu u Teksasu te međunarodnu zračnu luku Dallas Fort Worth. Letovi na jugoistoku zemlje ranije su kasnili zbog znatnog manjka osoblja u radarskom kontrolnom centru Atlanta Terminal Radar Approach Control.

Oko 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je raditi bez plaće nakon što republikanski predsjednik Donald Trump i demokrati u Kongresu nisu uspjeli postići dogovor o proračunu, što je izazvalo blokadu rada vlade.

Trumpova administracija upozorila je da će se zračni promet dodatno poremetiti jer će kontrolori u utorak ostati bez prve pune plaće.

U nedjelju je više od 8800 letova bilo odgođeno.

Dužnosnik američkog ministarstva prometa izjavio je da je 44 posto nedjeljnih kašnjenja uzrokovano izostancima kontrolora leta - znatno više od uobičajenih pet posto.

Sve veći broj kašnjenja i otkazivanja letova povećava nezadovoljstvo javnosti i pojačava pritisak na političare da pronađu rješenje i okončaju blokadu vlade.

Ministar prometa Sean Duffy u ponedjeljak je bio u Clevelandu na sastanku s kontrolorima, dok sindikat Nacionalne udruge kontrolora leta planira u utorak organizirati skupove u brojnim zračnim lukama kako bi upozorio na prvu propuštenu isplatu plaća.

FAA trenutačno ima oko 3500 kontrolora leta manje od planiranih kadrovskih potreba, a mnogi su već prije blokade radili prekovremeno i šest dana tjedno.

Tijekom blokade 2019. godine, koja je trajala 35 dana, broj izostanaka kontrolora leta i službenika TSA znatno je porastao jer su radnici ostali bez plaća, što je produljilo čekanja na nekim aerodromima. Zrakoplovne vlasti tada su bile prisiljene usporiti promet u zračnim lukama New Yorka i Washingtona.