Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA

U SAD-u kasnilo 7000 letova, savezna vlada 27. dan u blokadi

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
U SAD-u kasnilo 7000 letova, savezna vlada 27. dan u blokadi
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Dužnosnik američkog ministarstva prometa izjavio je da je 44 posto nedjeljnih kašnjenja uzrokovano izostancima kontrolora leta - znatno više od uobičajenih pet posto

Kriza u američkom zračnom prometu dodatno se produbila nakon što je u ponedjeljak kasnilo gotovo 7000 letova širom zemlje, dok je broj izostanaka kontrolora leta naglo porastao zbog toga što je savezna vlada već 27. dan u blokadi. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) navela je manjak osoblja kao razlog i uvela programe odgode polijetanja koji su u ponedjeljak zahvatili zračnu luku Newark u saveznoj državi New Jersey, zračnu luku u Austinu u Teksasu te međunarodnu zračnu luku Dallas Fort Worth. Letovi na jugoistoku zemlje ranije su kasnili zbog znatnog manjka osoblja u radarskom kontrolnom centru Atlanta Terminal Radar Approach Control.

Oko 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je raditi bez plaće nakon što republikanski predsjednik Donald Trump i demokrati u Kongresu nisu uspjeli postići dogovor o proračunu, što je izazvalo blokadu rada vlade.

Trumpova administracija upozorila je da će se zračni promet dodatno poremetiti jer će kontrolori u utorak ostati bez prve pune plaće.

U nedjelju je više od 8800 letova bilo odgođeno.

SHUTDOWN OPET TRUMP Blokirana je američka vlada. Evo što to znači
OPET TRUMP Blokirana je američka vlada. Evo što to znači

Dužnosnik američkog ministarstva prometa izjavio je da je 44 posto nedjeljnih kašnjenja uzrokovano izostancima kontrolora leta - znatno više od uobičajenih pet posto.

Sve veći broj kašnjenja i otkazivanja letova povećava nezadovoljstvo javnosti i pojačava pritisak na političare da pronađu rješenje i okončaju blokadu vlade.

Ministar prometa Sean Duffy u ponedjeljak je bio u Clevelandu na sastanku s kontrolorima, dok sindikat Nacionalne udruge kontrolora leta planira u utorak organizirati skupove u brojnim zračnim lukama kako bi upozorio na prvu propuštenu isplatu plaća.

FAA trenutačno ima oko 3500 kontrolora leta manje od planiranih kadrovskih potreba, a mnogi su već prije blokade radili prekovremeno i šest dana tjedno.

Tijekom blokade 2019. godine, koja je trajala 35 dana, broj izostanaka kontrolora leta i službenika TSA znatno je porastao jer su radnici ostali bez plaća, što je produljilo čekanja na nekim aerodromima. Zrakoplovne vlasti tada su bile prisiljene usporiti promet u zračnim lukama New Yorka i Washingtona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025