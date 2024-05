U SAD-u postoje posebne kutije za napuštanje beba kod bolnica. Evo kako sve to funkcionira...

Grupica tinejdžera vraćala se sinoć kući u Zaprešiću, kad su odjednom začuli plač bebe. Približili su se malenoj kanti za smeće i u njoj ugledali novorođeno dijete koje je netko tu odbacio. Bilo je živo, ali pothlađeno... Odmah su alarmirali dežurne službe i beba je prebačena u bolnicu. Doktori kažu da je bebu 15 minuta dijelilo od smrti...

POGLEDAJTE VIDEO: Kanta u kojoj je ostavljena beba

Pokretanje videa... 00:17 Kanta za smeće gdje je bačena beba | Video: 24sata/Martina Vidaić

- Beba je dobro. Riječ je o muškom zdravom novorođenčetu za koje je procijenjeno da je iz uredno donesene trudnoće. Ima sve stabilne funkcije. Bez vidljivih je vanjskih ozljeda. Urednog je stanja. Ovog trena je van životne opasnosti. Beba je bila pothlađena kad je dovezena noćas kod nas. Sad je dijete ugrijano i toplo, ružičaste je boje kože tako da je sad dobro - rekao je za 24sata ravnatelj KB Sv. Duh dr. Igor Alfirević.

Odbačeno dijete pokrenulo program

U prošlosti su ljudi djecu znali ostavljati ispred ulaza u crkve, ispred sirotišta, bolnica... Svima nam je vjerojatno poznata scena iz filmova gdje je dijete ostavljeno u košari ispred vrata neke ustanove...

Safe Haven Baby Box in Indiana | Foto: Richard Ellis

Kad je doznala da je i ona ostavljena kao dijete, američka vatrogaskinja i bolničarka Monica Kelsey odlučila je djelovati. Njezina majka je kao 17-godišnjakinja silovana i brutalno pretučena. Šest tjedana kasnije, doznala je da je trudna. Obitelj ju je poslala u kliniku za pobačaj, ali ona nije pobaciti. Kad je rodila bebu, ostavila ju je u bolnici...

Kelsey je nakon saznanja o svojoj prošlosti razvila model 'kutijica za djecu' (safe haven babybox) koje se postavljaju u vatrogasne domove, bolnice... Uvjet je da ta ustanova radi 24 sata na dan, kako bi uvijek netko mogao primijetiti što se događa. Inspiraciju je dobila kad je vidjela da jedna crkva u Južnoafričkoj republici ima sličnu 'kutiju'.

'Kutije sigurnog utočišta', kad se otvore, šalju signal radnicima u bolnici/vatrogasnom domu. Potom dobiju još jedan signal u trenutku kad se beba stavi u kutiju, u kojoj je kontrolirana temperatura i nalikuje na kolijevku. U roku od pet minuta netko će doći do djeteta. Program je krenuo 2016. godine, 2017. godine u ovakvoj je kutiji ostavljena prva beba. Trenutačno imaju nešto više od 200 lokacija u SAD-u.

Lokacije na kojima se nalaze 'kutijice' za djecu u SAD-u... | Foto: SHBB

Oko ovih mjesta nisu postavljene kamere kako bi se garantirala anonimnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Osnivačica programa Monica Kelsey objašnjava kako funkcioniraju kutijice

Zadnji izbor

- Imali smo slučajeve gdje su majke ostavljale djecu ispred vatrogasnih postaja i bolnica. Vjerojatno nisu htjele ni s kim komunicirati. Ali po zakonu, to je onda napuštanje djeteta. Ako ga ne predate direktno drugoj osobi, to je napuštanje i ugrožavanje djeteta - kaže Kelsey.

Dodaje kako većina ljudi misli da se po zakonu beba može ostaviti u američkim bolnicama anonimno, ali kako to nije slučaj u svim saveznim državama. Ovoj organizaciji najbitnija je sigurnost i zdravlje djeteta, smatraju kako je sve drugo manje bitno.

- Naš cilj je da se bebe ne ostavljaju u kutije. To je dobar izbor samo kad je zadnji izbor. Kad smo pokrenuli program u Indiani, znala sam da nje pitanje hoće li netko ostaviti bebu, nego kad će je tu ostaviti. Ne razumijem one koji su protiv ovoga i koji to kritiziraju. Zar nije život djeteta najbitniji? - poručuje Kelsey.

USA News - February 13, 2024 | Foto: Christine Tannous

Pojedine organizacije zalažu se za ukidanje njezina programa, tvrde kako jedan roditelj može oteti dijete, kako roditelji mogu proći bez posljedica ako ostave ozlijeđeno dijete, kako svodnici mogu oteti rođenu djecu od majki... Drugi se pak zalažu za širenje programa.

- U brojnim državama zabranjen je pobačaj, ne možemo i ovo oduzeti ljudima - upozoravaju pristalice programa za američke medije.

Tisuće poziva...

Na stranicama organizacije navode kako je svako dijete ostavljeno u ovim kutijama preživjelo, što nije uvijek slučaj kad se dijete ostavi na pragu bolnice ili druge ustanove... Organizacija ima i posebnu telefonsku liniju za pomoć roditeljima, kažu da su u osam godina primili 9000 poziva.

Zakoni o ovom pitanju nisu isti u svim američkim saveznim državama, većina njih neće kazneno progoniti roditelje ako ostave zdravo dijete u sigurnom utočištu, nebitno je li riječ o 'kutijama za djecu' ili u bolnicama, ali u nekima je progon moguć...

No zakon o 'sigurnom utočištu za bebe' na snazi je u svim američkim saveznim država. Uz razne varijacije... Isto vrijedi i za brojne europske i svjetske države. Prvi ovakvi programi u Europi, stoji u jednom znanstvenom radu, postojali su u Čehoslovačkoj, Švicarskoj, Njemačkoj...

U periodu od 1999. do 2021. godine širom SAD-a 4505 novorođenčadi predano je državi na skrb u sklopu zakona o sigurnom utočištu.