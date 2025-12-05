U SAD-u ukinuli preporuku da se bebe cijepe protiv hepatitisa B

Američki savjetnici za cijepljenje u petak su ukinuli dugogodišnju preporuku da sva djeca u SAD-u moraju primiti cjepivo protiv hepatitisa B po rođenju, što je velika pobjeda za ministra zdravlja Roberta F. Kennedyja Jr.-a, no stručnjaci za bolesti strahuju da će to potkopati desetljeća napretka na području javnog zdravlja.

Odbor je glasao da se cijepljenje po rođenju zadrži samo za novorođenčad manje od 1 posto majki koje su pozitivne na testu za taj virus, čime će se zamijeniti univerzalna preporuka iz 1991. koja je imala za cilj zaštitu sve djece od zaraze hepatitisom B, koji može uzrokovati tešku bolest jetre.

U velikoj većini slučajeva, onima u kojima su majke negativne, odbor je zaključio da bi se liječnici i roditelji trebali konzultirati o tome treba li i kada početi seriju cijepljenja i preporučio roditeljima da prvu dozu daju djetetu prije nego navrši dva mjeseca.

Stručnjaci za javno zdravlje i medicinske skupine uključujući Američko medicinsko udruženje (AMA) kritizirali su tu odluku, rekavši da stvara zapreke cjepivu i da je u opreci s desetljećima dokaza o njegovoj sigurnosti i učinkovitosti.

Cijepljenje po rođenju smanjilo je broj djece zaražene hepatitisom B u SAD-u na tek djelić od 20.000 koliko ih je bilo 1991.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koje sada vodi Jim O'Neill, koji nije znanstvenik, a kojeg je imenovao Kennedy, koristit će preporuke odbora za izradu javnozdravstvenih smjernica.

Naglasak odbora na izboru roditelja, ključnoj pretpostavci protivnika cijepljenja, među koje desetljećima spada i Kennedy, ignorira ulogu koju roditelji već imaju prilikom odlučivanja o cjepivima za svoju djecu, rekli su stručnjaci za javno zdravlje.

Američka akademija za pedijatriju poručila je da i dalje podržava davanje cjepiva po rođenju. Proizvođači cjepiva protiv hepatitisa B - Merck, Sanofi i GSK - tvrde da je ono sigurno, a Merk je izrazio duboku zabrinutost odlukom odbora.

Hepatitis B u prvom se redu širi putem krvi, sperme ili nekih drugih tjelesnih tekućina te bliskim kontaktom s ljudima koji ne znaju da su zaraženi, kao što su njegovatelji ili prijatelji.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporuča da sva novorođenčad primi cjepivo protiv hepatitisa B što je moguće prije nakon rođenja, te još dvije ili tri doze cjepiva s barem četiri tjedna razmaka. Upozorava da će 95 posto zaražene novorođenčadi razviti kronični hepatitis.