U samoizolaciji je 7680 učenika, a u ponedjeljak ih je bilo 6454. Raste i broj zaražene djece

Škole i dalje nisu žarišta epidemije, već se radi o slučajevima zaraze unutar obitelji. Sve je više i nastavnika u samoizolaciji, što može biti presudno da epidemiološka služba školi odredi online nastavu

<p>Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,<strong> u samoizolaciji je 7680 učenika</strong>, a 658 ih je pozitivno. To je povećanje broja učenika u samoizolaciji za više od 1000 od ponedjeljka, a sve više škola prelazi i na privremenu online nastavu.</p><p><strong>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</strong> javlja sljedeće podatke za srijedu, 21. listopad:</p><p>- model A (nastava u školi)- 79, 03% škola (1074 škola)<br/> - model B (mješoviti model)- 6,11% škola (83 škola)<br/> - model C (online nastava)- 1,47% škola (20 škola)<br/> - kombinacija A i B modela- 3,24% škola (44 škole)<br/> - kombinacija A i C modela- 10,15% škola (138 škola)<br/> <br/> Također javljaju da je pod zdravstvenim nadzorom je 170 prosvjetnih djelatnika<strong> (126 ih je u samoizolaciji; 44 je pozitivno)</strong>.</p><p>Podsjetimo, prema odluci epidemiološke službe, svih 20 razrednih odjeljenja razredne nastave (od 1. do 4. razreda) OŠ Eugena Kumičića u <strong>Velikoj Gorici</strong> od danas radi u online nastavi. U školu se vraćaju nakon praznika za Sve Svete.</p><p>Što se tiče Grada Zagreba, iz Gradskog ureda za obrazovanje javljaju kako je "zaraza je bila prisutna kod 240 učenika i 85 djelatnika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba, a za 4.861 učenika i 176 djelatnika osnovnih i srednjih škola izrečena je mjera samoizolacije".</p><p><strong>- Trenutno 3 srednje škole</strong> (XV. gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina i Poštanska i telekomunikacijska škola) nastavu privremeno organiziraju po modelu C, a tri osnovne škole (OŠ Augusta Harambašića, OŠ Matije Gupca i OŠ Sesvetski Kraljevec) kombinacijom modela A (učenici od 1. do 4. razreda) i modela C (učenici od 5. do 8. razreda). <br/> Nadalje, dvije osnovne i sedam srednjih škola Grada Zagreba nastavu organiziraju po modelu B, dok sve ostale škole kojima je osnivač Grad Zagreb, 110 osnovnih i 56 srednjih škola, nastavu organiziraju po modelu A. Prema saznanjima Gradskog ureda za obrazovanje, razredna nastava u školama Grada Zagreba nije se dosada provodila prema modelu C. Ističemo da se redovita nastava u zagrebačkim školama zasad odvija bez poteškoća, a eventualne izmjene u organizaciji rada pojedine škole, odnosno nastavi pojedinog razrednog odjela, donose se sukladno uputama nadležnih epidemioloških službi - navodi se u priopćenju koje potpisuje načelnik <strong>Ivica Lovrić</strong>.</p><p> </p>