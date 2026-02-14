Obavijesti

KOBNI TRAMVAJ

U Sarajevu dan žalosti, djevojka se i dalje bori za život

Piše HINA,
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Sarajevu je u subotu dan žalosti kojega je proglasila županijska vlada zbog tragične prometne nesreće koja se dogodila prije dva dana pri iskliznuću tramvaja s tračnica, u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 17-godišnja djevojka čiji život je i dalje ugrožen. 

Student druge godine Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić poginuo je u četvrtak dok je čekao na stajalištu kada je na njega naletio tramvaj koji se kretao bez kontrole.

Istodobno je teško ozlijeđena Ella Jovanović, učenica Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu. Njoj su u sarajevskoj Općoj bolnici zbog težine ozljeda morali amputirati nogu, no život joj je i dalje u opasnosti, što je u subotu potvrdio ravnatelj bolnice Ismet Gavrankapetanović.

"Stanje pacijentice je i dalje izuzetno teško. Nalazi se u jedinici intenzivne kirurške njege, pod stalnom reanimacijom i terapijom“, kazao je Gavrankapetanović u jutarnjim satima.

17-godišnoj Elli koja je učenica Medicinske škole u KŠC-u njene su kolege uputile izraze potpore.

Na velikom transparentu postavljenom na bolničkoj ogradi ispisali su poruku "Bori se, lavice", a poruke solidarnosti s obitelji i kolegama smrtno stradalog Morankića, talentiranog mladog umjetnika o kojemu njegove kolege i profesori imaju samo riječi pohvale, osvanule su i na drugim mjestima u gradu.

Neformalne skupine preko društvenih mreža pozivaju građane na prosvjedna okupljanja u subotu i nedjelju na mjestu nesreće kod Zemaljskog muzeja kako bi na taj način izvršili pritisak na vlasti da se utvrdi odgovornost za tragediju i kazne oni koji su je skrivili. 

