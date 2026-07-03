Policija nakon provedenog očevida nije pronašla tragove koji bi upućivali da je riječ o nasilnoj smrti
UŽAS NA PLAŽI BANJ
U Šibeniku se utopila žena (72)
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Na plaži Banj u Šibeniku u četvrtak se u poslijepodnevnim satima utopila 72-godišnjakinja, navodi Pu šibensko-kninska.
Provedenim očevidom nisu pronašli tragove koji bi upućivali da je riječ o nasilnoj smrti.
- Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku, a policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - zaključila je policija.
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