U Šibeniku se utopila žena (72)

Na plaži Banj u Šibeniku u četvrtak se u poslijepodnevnim satima utopila 72-godišnjakinja, navodi Pu šibensko-kninska.

Provedenim očevidom nisu pronašli tragove koji bi upućivali da je riječ o nasilnoj smrti.

- Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku, a policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - zaključila je policija.