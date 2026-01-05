U Sisačko-moslavačkoj županiji lani porastao broj rođene djece

U Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije.

Pozitivan početak nove godine zabilježen je u rodilištu Opće bolnice dr. Ivo Pedišić u Sisku, gdje su prvog dana 2026. godine rođene četiri bebe – dvije djevojčice i dva dječaka. Takav ishod zabilježen je prvi put nakon devet godina. Prva beba rođena u novoj godini je dječak Gabriel iz Gline, prvo dijete u obitelji Žugaj.

Sisačko-moslavačka županija povodom toga darivala je sve bebe rođene 1. siječnja prigodnim poklon-paketima za majke i novorođenčad. Župan Ivan Celjak istaknuo je kako takvi demografski pokazatelji upućuju na učinkovitost mjera koje se provode na lokalnoj i državnoj razini.

“To pokazuje da dobro osmišljene mjere mogu preokrenuti dugogodišnje negativne trendove. Nastavljamo s poticajima za mlade obitelji i stvaranjem boljih uvjeta za život djece “, rekao je Celjak.

Iz državnog proračuna trenutno se financira izgradnja 59 stambenih zgrada diljem županije, što bi građanima trebalo olakšati rješavanje stambenog pitanja. Takva ekspanzija stanogradnje nije zabilježena posljednjih 60 godina, a upravo je stanovanje jedna od ključnih demografskih mjera za zadržavanje i doseljavanje mladih obitelji, kaže Celjak.

Županija od prošle godine financira i program „Roditelj uz dijete“ u sisačkoj bolnici, kojim je omogućen besplatan 24-satni boravak roditelja uz hospitalizirano dijete. Program je namijenjen djeci do 18 godina, kao i roditeljima njegovateljima te skrbnicima punoljetnih osoba s invaliditetom.