U Sjevernom moru planira se veliko povećanje proizvodnje struje iz vjetroelektrana

Zemlje članice organizacije North Seas Energy Cooperation planiraju veliko povećanje proizvodnje struje iz pučinskih vjetroelektrana tijekom nadolazećih desetljeća, kao dio napora u borbi protiv klimatskih promjena i s ciljem postizanja neovisnosti o uvozu fosilnih goriva, posebno iz Rusije.

Njemački dužnosnici rekli su da članovi organizacije namjeravaju povećati proizvodnju energije iz vjetra u regiji na 76 gigavata do 2030. godine. Naknadni ciljevi su 193 gigavata energije iz vjetra u Sjevernom moru do 2040. i 260 gigavata do sredine stoljeća.

Njemačko ministarstvo gospodarstva i energetike priopćilo je da je trenutni proizvodni kapacitet u regiji manji od 20 gigavata.

Članice organizacije North Seas Energy Cooperation su Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i Švedska.

Ujedinjeno Kraljevstvo, koje ima značajne vlastite planove za proizvodnju iz vjetroelektrana na moru, nije član skupine od napuštanja Europske unije u siječnju 2020. godine.

Prošlog mjeseca sedam europskih zemalja s izlazom na Baltičko more obvezalo se na sedmerostruko povećanje tamošnje proizvodnje energije iz morski vjetroelektrana do 2030. godine.

