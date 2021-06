Davor Božinović danas je u Zadru na otvaranju Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone u Policijskoj upravi zadarskoj i na presici je među ostalim otkrio koliko je zaraženih među onima koji su išli na finalnu košarkašku utakmicu na Višnjik, te sudjelovali u slavlju na gradskom trgu.

POGLEDAJTE VIDEO Ulazak navijača Zadra na Višnjik

- Trebamo izbjegavati situacije koje su riskantne. S one proslave košarkaške pobjede u Zadru već sada je nepobitno utvrđeno da je šest osoba zaraženo u tim događanjima. Epidemiološki zavod i sve službe trebaju loviti njihove kontakte i gledati kako da se ta brojka zaustavi jer kad pogledate i ove brojeve, koje nisu velike, ipak one pokazuju da je u Zadarskoj županiji više zaraženih nego u susjednim dalmatinskim županijama - istaknuo je Božinović, a u ponedjeljak je Zadarska županija brojala tek jednu novozaraženu osobu, što naravno treba i pripisati vikendu i manjem broju testiranih.

Komentirao je kavu Vilija Beroša u Zadru i sukob s konobaricom koja nije imala masku.

- Postoji odluka Stožera o nošenje zaštitnih maski iz listopada 2020. godine, a koja pogotovo za djelatnike u ugostiteljstvu propisuje tu obvezu. Beroš je, po meni, postupio na jedini način na koji ministar zdravstva može postupiti. Ako je itko pozvan i ako itko treba ukazivati na mjere zaštite od epidemije, u vrijeme dok ona traje, onda je to ministar zdravstva - rekao je Božinović, javlja 057.

Kada su novinari naglasili kako konobarica ima respiratornih problema, zbog kojih ne može nositi masku, Božinović je dodao:

- Nažalost, da je gospođa to odmah iskomunicirala, siguran sam da ne bismo danas o ovome pričali. Koliko sam razumio, ona ima i liječničku potvrdu, ne znam zašto to odmah nije rečeno. Ministar bi to uvažio jer je, prije svega, liječnik - poručio je Božinović.