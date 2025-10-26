Obavijesti

News

Komentari 1
SERIJSKI PROVALNIK

U Slavoniji provalio u dvije trgovine i dva frizerska salona. Uhićen je, završio u zatvoru...

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
U Slavoniji provalio u dvije trgovine i dva frizerska salona. Uhićen je, završio u zatvoru...
ILUSTRACIJA | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uhićenik je 24. listopada doveden u Županijski sud u Slavonskom Brodu, gdje mu je sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, te je isti predan u zatvor u Požegi.

Policija Brodsko posavske Policijska postaja Nova Gradiška dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom vezano uz više slučajeva teških krađa na području Nove Gradiške.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni u noćnim satima dana 21. na 22. listopada provalio u dva frizerska salona iz kojih je otuđio preko tisuću eura, potom u dvije trgovine, iz jedne je otuđio 150 eura, dok iz druge nije ništa otuđio, a također je pokušao provaliti u još dva objekta.

OGLASILA SE POLICIJA Nova Gradiška: Vozio sa skoro dva promila alkohola u krvi. Nema ni vozačku dozvolu...
Nova Gradiška: Vozio sa skoro dva promila alkohola u krvi. Nema ni vozačku dozvolu...

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška krađa. 

Uhićenik je 24. listopada doveden u Županijski sud u Slavonskom Brodu, gdje mu je sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, te je isti predan u zatvor u Požegi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'
VELIKO SRCE KURILOVCA

Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Ivan Šćepina (19) prošle je godine igrao nogomet s prijateljem. Lopta im je otišla na krov. Pao je i pretrpio tešku ozljedu glave. Prošao je i tešku operaciju. No nikada nije odustao. S pjesmom u srcu ide dalje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025