U Slavoniji provalio u dvije trgovine i dva frizerska salona. Uhićen je, završio u zatvoru...

Policija Brodsko posavske Policijska postaja Nova Gradiška dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom vezano uz više slučajeva teških krađa na području Nove Gradiške.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni u noćnim satima dana 21. na 22. listopada provalio u dva frizerska salona iz kojih je otuđio preko tisuću eura, potom u dvije trgovine, iz jedne je otuđio 150 eura, dok iz druge nije ništa otuđio, a također je pokušao provaliti u još dva objekta.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška krađa.

Uhićenik je 24. listopada doveden u Županijski sud u Slavonskom Brodu, gdje mu je sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, te je isti predan u zatvor u Požegi.