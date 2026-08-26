U Slovačkoj pokušali napalmom zapaliti ukrajinsku tvornicu. Predstavnik: To rade Rusi

Pripadnici kriminalističke jedinice ÚBOK (Ured za borbu protiv organiziranog kriminala) Slovačke Policije proveli su akciju kojom su spriječili planirani podmetnuti požar u proizvodnom pogonu na istoku Slovačke. Meta napada trebao je biti objekt u kojem se proizvode bespilotni sustavi (dronovi). Radi se o ukrajinskoj tvornici Skyeton.

Slovačka policija objavila je da se napad ostvario, prijetio bi požar širokih razmjera, ugrožavanje života i zdravlja ljudi te šteta velikih razmjera. U trenutku planiranog napada u objektu se prema procjenama moglo nalaziti oko 70 zaposlenika. Vrijednost imovine u proizvodnoj hali, prema dosadašnjim saznanjima, doseže desetke milijuna eura.

Foto: Slovačka policija

Na temelju informacija i saznanja Slovačke informativne službe (SIS) i Vojnog obavještajnog osiguranja, ÚBOK je bez odgode pokrenuo intenzivnu operativno-tragalačku akciju zahvaljujući kojoj su identificirane osobe uključene u pripremu napada te je sam napad u konačnici spriječen.

Suradnju protukriminalističkoj jedinici ÚBOK pri realizaciji mjera na terenu i samom uhićenju pružili su i policajci Policijske uprave u Prešovu, mobilna jedinica PZ RHCP Sobrance te jedinica specijalne policije iz Košica.

Policajci su zaplijenili veću količinu zapaljive smjese, alat, mobilne telefone, akcijsku kameru i ručno izrađeni plan.

Prema preliminarnom stručnom mišljenju Kriminalističkog i ekspertnog instituta Policije, radilo se o mješavini benzina i polistirena, poznatijem kao napalm.

Foto: Slovačka policija

Protiv trojice stranih državljana podignuta je optužnica. Njihovo je djelovanje pravno kvalificirao kao pripremu osobito teškog kaznenog djela opće opasnosti, koje su trebali počiniti kao supočinitelji po narudžbi.

Dvojica optuženih uhićena su na području Slovačke Republike. Istražitelj je za obojicu podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Trećeg optuženika uhitila su njemačka tijela na temelju europskog uhidbenog naloga izdanog u iznimno kratkom roku.

Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji policije nitko nije ozlijeđen niti je nastala materijalna šteta. Istraga se nastavlja.

Predstavnik tvornice

- Rusi redovito pokušavaju gađati naše proizvodne pogone u Ukrajini, kao i narušiti naš ugled. Nedavni pokušaj napada na naš pogon u Slovačkoj dodatni je dokaz da su im ukrajinski proizvođači oružja postali velika kost u grlu, što znači da smo na pravom putu. Zahvaljujemo svim službama i policijskim službenicima koji su pomogli spriječiti napad i uhititi umiješane u ovaj zločin - rekao je predsvatnik tvornice za Militarnyi.