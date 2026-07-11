Naša amerikanofilija bila je više deluzija nego iluzija. Trumpisti i, valjda se tako kaže, trumpete, u kojem god kutku svijeta bili, vide stvarnu, jasnu sliku i s njom nemaju nikakvih problema, piše Imamović Prike za Express
VATROMET ZA TRUMPA PLUS+
U Splitu se nazdravljalo Americi koja više nije simbol prava, demokracije i slobode
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Istinski vjerujem da živimo u zlatnom dobu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Sanjajte hrabro. Volite Boga, obitelj i svoju domovinu, rekla je ushićena veleposlanica SAD u Hrvatskoj, Nicole McGraw, na proslavi 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti, održanoj u Splitu.
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