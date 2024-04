U Srbiji sprejem špricaju prst na izborima. TikTokerica u šoku: 'U Hrvatskoj nema takve provjere'

Srpska tiktokerica Marija Savić prvi je puta izašla na izbore u Hrvatskoj te su je šokirale razlike među glasanjima u dvije susjedne države. Ostala je oduševljena brzinom postupka glasanja kroz koji prođu Hrvati.

- Došla ja i dala osobnu. Dala mi je samo papir za glasanje, a meni je to bilo baš brzo. Pitala sam "a prst", ona meni "ništa prst". Glasala sam i to je bilo to. To je to ljudi - ispričala je Marija.

Na kraju videa objasnila je da postoje velike razlike u glasanju. Prije svega, u Srbiji stiže poziv za glasanje svima koji su navršili ili koji su stariji od 18 godina. Nadalje, razlika je i provjera da je li glasač već glasao taj dan ili ne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Dođete tamo, provjere vašu osobnu iskaznicu i oni vas nađu na listi. Nakon što vas nađu na listi, morate se potpisati da ste to stvarno vi. Nakon što se potpišete dolazite do tog čuvenog prsta. Posvijetle vam prst s nekim plavim svjetlom da se uvjere da već niste glasali. Nakon što vas posvijetle poprskaju vas da bas obilježe da ste glasali - objasnila je tiktokerka.

Sprej je inače napravljen od specijalnog nerastvorljive UV masti koja je vidljiva pod svjetlošću UV lampe. Mast je pod UV lampom vidljiva 24 sata što onemogućava glasaču da glasa više od jednog puta, piše N1 Srbija.

- Fluorescencentne boje su u stanju da upiju svjetlost više energije (npr. ultraljubičasto zračenje), nakon čega emitiraju svjetlost niže energije, što bi u našem primjeru bila vidljiva svjetlost. Ova pojava je iskorištena za kontrolu izbora jer nema puno prirodnih intenzivnih izvora UV svjetlosti, što nam omogućava da diskretno obilježimo sve birače koji su glasali, a da ih ne prisilimo da se nakon glasanja šetaju vidno obojenih prstiju - rekao je profesor Kemijskog fakulteta u Srbiji Konstantin Ilijević.