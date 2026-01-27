Obavijesti

Pucnjava, droga i strah

VIDEO U srcu Europe bukti rat narkobandi, tisuće na ulicama: 'Sama represija nije učinkovita'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Dok desničarski i centristički kandidati pozivaju na jačanje policijskih snaga i uvođenje strože sigurnosne infrastrukure, mnogi ljevičarski akteri upozoravaju da samotna represija neće riješiti temeljne uzroke problema

U drugom najvećem francuskom gradu Marseilleu proteklih mjeseci intenzivira se nasilje povezano s trgovinom narkoticima, što sve više utječe na svakodnevni život lokalnog stanovništva i gura pitanje javne sigurnosti na vrh političke agende, prenosi Politico.

Nedavni incident u socijalnoj stambenoj zoni blizu sjedišta telekomunikacijske tvrtke Orange, zbog kojeg su tisuće zaposlenika morale privremeno raditi od kuće, dodatno je osvijetlio dubinu problema i osjećaj nesigurnosti koji sve više prožima grad.

Prema posljednjim anketama, građani sigurnost sve češće vide kao ključnu temu, nadmašujući čak i tradicionalno snažne socijalne i ekonomske teme, što predstavlja rijetku pojavu u ovom povijesno lijevo orijentiranom području Francuske.

Politička scena u Marseilleu također se zaoštrava. Kandidati za predstojeće lokalne izbore u ožujku suočavaju se s pritiskom da ponude konkretna rješenja za rastući kriminal. Dok desničarski i centristički kandidati pozivaju na jačanje policijskih snaga i uvođenje strože sigurnosne infrastrukure, mnogi ljevičarski akteri upozoravaju da samotna represija neće riješiti temeljne uzroke problema.

Aktualni gradonačelnik, kao i kandidat krajnje desnice, imaju gotovo izjednačenu podršku u anketama, ali nitko od njih dosad nije ponudio jedinstvenu viziju koja bi adresirala kronično siromaštvo, nezaposlenost i teškoće s kojima se suočavaju mnoge marginalizirane zajednice u gradu.

Stručnjaci i aktivisti upozoravaju da će, ako se problemi ne rješavaju kroz sveobuhvatne društvene mjere, nasilje i neizvjesnost i dalje utjecati na socijalnu koheziju Marseillea, ali i imati širi utjecaj na francusku politiku.

