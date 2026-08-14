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SCENE UŽASA

U SRCU POŽARA Vatrena stihija kod Omiša gutala je sve što stigne: Automobile, kuće...

Piše Ivan Štengl,
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U SRCU POŽARA Vatrena stihija kod Omiša gutala je sve što stigne: Automobile, kuće...
Foto: Facebook
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Dio stanovništva je evakuiran u sportske dvorane u Omišu i Splitu.

Vatrena stihija hara područjem Omiša i Primoštena od četvrtka poslijepodne. Najmanje 36 ljudi je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do centra Omiša. Od toga, sedmero ih se bori za život...

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Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Scene potpune apokalipse proširile su se društvenim mrežama. Jednu od takvih snimki objavio je i Ivan Šolić, poznatiji kao 'Mali Vakula'.

Na njoj se vidi plamen koji je progutao automobile i pretvorio ih u obične olupine, dok se u pozadini vatra neumoljivo širi. 

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Dio stanovništva je evakuiran u sportske dvorane u Omišu i Splitu.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Sve o stanju na požarištu u Omišu čitajte ovdje.

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Komentari 1
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