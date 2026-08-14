U SRCU POŽARA Vatrena stihija kod Omiša gutala je sve što stigne: Automobile, kuće...

Vatrena stihija hara područjem Omiša i Primoštena od četvrtka poslijepodne. Najmanje 36 ljudi je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do centra Omiša. Od toga, sedmero ih se bori za život...

Scene potpune apokalipse proširile su se društvenim mrežama. Jednu od takvih snimki objavio je i Ivan Šolić, poznatiji kao 'Mali Vakula'.

Na njoj se vidi plamen koji je progutao automobile i pretvorio ih u obične olupine, dok se u pozadini vatra neumoljivo širi.

Dio stanovništva je evakuiran u sportske dvorane u Omišu i Splitu.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Sve o stanju na požarištu u Omišu čitajte ovdje.