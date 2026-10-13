U srijedu izjašnjavanje sindikalnog članstva i radnika ZET-a o prijedlogu poslodavca

Reprezentativni sindikati ZET-a će u srijedu 14. listopada od 03:30 do 00:30 sati provoditi izjašnjavanje članova sindikata i radnika ZET-a o prijedlogu poslodavca vezanim uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, priopćili su u utorak sindikati.

Članovi Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske i Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske - Zagreb i radnici ZET-a odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati će biti objavljeni u četvrtak 15. listopada.

Podsjećaju da je u tijeku arbitražni postupak između sindikata i Uprave ZET-a kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka.

Sindikati su se tijekom arbitraže, koja bi trebala završiti od kraja tjedna, zalagali za dogovor te su više puta argumentirano prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima usluge, osobito djeci, starijima i osobama sa invaliditetom. Uprava je ostala prilično nepopustljiva u svojim stajalištima, tvrde sindikati.

Štrajk nije nimalo lak izbor, ali je krajnji odgovor na nezadovoljavajuće stanje u gradskom prijevozu te jasna poruka poslodavcu da su promjene nužne, stoji u priopćenju Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.

Izjašnjavanje zaposlenika odnosi se na ponudu poslodavca o povećanju osnovice plaće za 4,5 posto od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaća od 1. siječnja iduće godine. Osnovica plaće bi se prema prijedlogu indeksacije jednom godišnje usklađivala s indeksom potrošačkih cijena (stopom inflacije), što bi radnicima donijelo dodatni rast osnovice od približno 4,5 posto od 1. siječnja iduće godine.

Štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a započeo je 28. rujna zbog nezadovoljstva plaćama, kolektivnim ugovorima i drugim materijalnim pravima, a prekinut je u srijedu 30. rujna bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.

Tijekom trodnevnog štrajka bili su obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada.

Postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga kao poslodavca i reprezentativnih sindikata završen je u petak, a arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22 posto djelatnika Holdinga, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je za presude o nezakonitosti štrajka rekao da su bile očekivane jer su sindikalni čelnici krenuli u potpuni štrajk bez prethodno određenih nužnih minimalnih poslova.