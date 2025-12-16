Obavijesti

FEMICID

U srijedu u Bedekovčini Dan žalosti zbog ubojstva žene

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U obiteljskom je nasilju smrtno stradala 39-godišnja žena, a njezin 43-godišnji suprug nakon toga je počinio samoubojstvo. Bez roditelja je ostalo četvero djece

Načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak proglasio je srijedu, 17. prosinca, Danom žalosti na području općine zbog tragične smrti mještanke iza koje je ostalo četvero djece. Dan žalosti obilježit će se na dan posljednjeg ispraćaja pokojnice, a zastave na zgradama općinskih institucija bit će spuštene na pola koplja, dok će se javni sadržaji prilagoditi dostojanstvu obilježavanja.

Povod proglašenja Dana žalosti tragičan je događaj koji se dogodio 14. prosinca u Bedekovčini, kada je u obiteljskom nasilju smrtno stradala 39-godišnja žena, a njezin 43-godišnji suprug nakon toga je počinio samoubojstvo. Bez roditelja je ostalo četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

