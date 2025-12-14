Detalji užasa u Zagorju: Muž ju je ubio na rođendanu! 'Znala se čuti svađa iz njihove kuće...'

Subotnja večer u Bedekovčini započela je kao i mnoge prije nje, mirno. U jednoj obiteljskoj kući slavio rođendan. Okupili su se članovi obitelji i prijatelji. Nitko nije naslutio da će se nekoliko sati kasnije to isto dvorište pretvoriti u mjesto jedne od najtežih obiteljskih tragedija koja je, kako su istaknule lokalne vlasti, pogodila cijelo Zagorje. U slavlju je sudjelovao i bračni par, 39-godišnja žena i njezin 43-godišnji suprug. Prošla je ponoć, bilo je oko jedan ujutro, kada je tišinu noći iznenada prekinula pucnjava. Pred očima susjeda i prisutnih, 43-godišnjak je vatrenim oružjem usmrtio svoju suprugu. Uslijedila je panika, šok i nevjerica. Netko je odmah pozvao policiju, dok je muškarac nakon ubojstva pobjegao s mjesta zločina. Otišao se sakriti. Kako je kasnije potvrđeno, osumnjičeni je pobjegao u klijet udaljenu oko jednog kilometra od kuće u kojoj je ubio ženu. Potraga nije dugo trajala.

- Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem - potvrdio je Zoran Lončar, glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske. Jutro nakon nezapamćenog užasa u Zagorskoj ulici bilo je tiho, gotovo nikoga nismo sreli na ulici. Na prvi pogled, ništa nije ukazivalo da se upravo na tom mjestu dogodilo brutalno ubojstvo. Nije bilo policijskih traka, niti vozila hitnih službi. Policijski očevid trajao je tijekom cijele noći. Tek u prijepodnevnim satima stigli su članovi obitelji. U dvorištu su, pokraj dječjeg bicikla i razbacanih igračaka, zapalili tri lampiona. U jednom trenutku na mjesto tragedije stigla je i majka ubijene žene. Slomljena, uplakana i vidno uznemirena, skupila je snage da se kratko obrati novinarima.

- To mi je bila kćer, strašno, neka me pokopaju s njom - rekla je kroz suze, a njezine riječi ostavile su bez daha sve koji su se u tom trenutku tamo našli. Na mjestu događaja bio je i načelnik općine Bedekovčina, Željko Odak, koji nije skrivao tugu i nevjericu.

- Sa tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. Ovo je tragedija ne samo za našu općinu, nego i za cijelo Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. U ovom trenutku najvažnije je zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj - rekao je načelnik. Istaknuo je kako je riječ o obitelji s četvero djece, od kojih je troje maloljetno, te da se odmah poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se djeca zaštitila.

- Ništa nije naslućivalo na tragediju. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da se muškarac nedavno vratio iz Njemačke, da je pripremio materijal za uređenje kuće, kupio namještaj za djecu. I onda se dogodilo to što se dogodilo. Strašno - dodao je Odak. Preko puta kuće u kojoj se sve zbilo stajala je starija susjeda, koja je u nevjerici gledala prema mjestu zločina. Kako nam je rekla, pucanj nije čula.

- Ništa nisam čula, tek sam ujutro saznala - rekla je tiho. Drugi susjedi, iako šokirani, priznaju da problemi u obitelji nisu bili potpuna nepoznanica.

- Bilo je prepirki kada bi došao doma, znalo se čuti kako se svađaju. Dolazio je svakih 14 dana, radio je negdje vani. Ona je bila kod kuće, brinula se o djeci. Bila je jako dobra žena - ispričala nam je jedna susjeda. Drugi susjed, vidno potresen, ispričao je kako su ga usred noći probudila policijska rotacijska svjetla.

- Bio sam jako umoran, brzo sam zaspao i ništa nisam čuo. Onda su me probudila policijska svjetla. Kad sam saznao što se dogodilo, nisam mogao vjerovati. Znam ih već neko vrijeme. Strašno. Toliko tragedija u zadnje vrijeme, pa gdje mi uopće živimo - pita se susjed. Kako doznajemo, muškarac je od ranije bio poznat policiji. Imao je četiri kaznene prijave i šest prekršajnih prijava zbog nasilničkog ponašanja u obitelji. Ubijena žena imala je jednu prekršajnu prijavu, također vezanu uz nasilje u obitelji. Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je kako je obitelj bila u njihovom sustavu. Tijekom 2023. i 2024. godine bile su izricane mjere obiteljskopravne zaštite.

- Tijekom praćenja obitelji uočen je napredak u funkcioniranju obitelji, na temelju čega nije bila utvrđena potreba za produljenjem navedenih mjera - naveli su iz Zavoda. Dodali su kako su djeca nakon tragedije zbrinuta na sigurnom mjestu, unutar kruga obitelji.

- Djeci će se pružiti sva potrebna pomoć i podrška - poručili su. Načelnik Odak rekao je i kako će proglasiti Dan žalosti.

- Danas smo trebali imati jedan humanitarni koncert, u organizaciji jedne humanitarne udruge, to se naziva 'neka kuća bude dom'. Odgodili smo taj koncert i iz Udruge su nas pozvali da su spremni pomoći obitelji, da im se nekako olakšaju ovi trenuci. Vjerojatno ćemo proglasiti Dan žalost na području općine i to će vjerojatno biti onaj dan kada bude ukop. To ćemo se dogovoriti, pozvao sam obitelj da dođu kod mene u ured da dogovorimo detalje. Radi se o dva ukopa, što sigurno nije lijepo i na neki način moramo pomoći obitelji - rekao je načelnik. Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006. SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222. Više informacija potražite na: www.sigurnomjesto.hr