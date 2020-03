U strahu od moćnika: 'Šutimo jer se bojimo za svoj posao...'

Molim vas, ništa ne pitajte. Jako se bojim, kratko nam je, i u velikom strahu, rekla jedna od zaposlenica Hrvatske udruge poslodavaca.

Na pitanje je li ona jedna od žena koje su prijavile seksualno uznemiravanje bojažljivo odgovara: “Učinile smo sve što smo mogle. Policiji nije išla prijava, strah od gubitka radnog mjesta je jako velik, bojim se pričati”.

HUP ovih dana potresa skandal. Više od deset žena požalilo se na seksualno uznemiravanje od strane rukovodeće osobe na radnome mjestu. Otprilike u isto vrijeme HUP je raskinuo suradnju s dugogodišnjim zamjenikom glavnog direktora i direktorom regionalnog ureda Osijek Bernardom Jakelićem.

U pozadini njegova odlaska navodno su upravo prijave za seksualno uznemiravanje.

Institucija kojoj su sve prijavile, kaže naša sugovornica, učinit će sve što je moguće.

- Već je puno toga napravila - dodaje misleći na pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Ne želi govoriti o kakvom je seksualnom uznemiravanju bila riječ. Više puta nam je ponovila da su “u pitanju radna mjesta” te da “i zidovi imaju uši”, pa se žene jako boje.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić potvrdila je da su im se obratile zaposlenice i požalile se na navodno neprimjereno ponašanje jedne rukovodeće osobe HUP-a prema njima.

Pisale su pravobraniteljici

- Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova primila je pritužbe više od deset zaposlenica Hrvatske udruge poslodavaca vezano za seksualno uznemiravanje na radnome mjestu od strane osobe na rukovodećoj poziciji. Pravobraniteljica je provela ispitni postupak i zatražila očitovanje Hrvatske udruge poslodavaca te je 7. ožujka obaviještena da je imenovanom prestao radni odnos - stoji u priopćenju.

- Pravobraniteljica je 10. ožujka 2020. podnijela kaznenu prijavu protiv imenovanog državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv spolnih sloboda - stoji u odgovoru Višnje Ljubičić na naš upit.

HUP je potvrdio da je s Jakelićem raskinuo radni odnos.

- Hrvatska udruga poslodavaca snažno zagovora odgovorno poslovanje, koje uključuje nultu stopu tolerancije prema svakom obliku mogućeg nekorektnog ponašanja ili komunikacije na radnome mjestu. Stoga je vodstvo udruge, odmah nakon što je zaprimilo pritužbu na neprimjereno ponašanje, pokrenulo postupak sukladno internim procedurama i zakonskim obvezama, kako bi se utvrdile sve okolnosti i trenutačno otklonila svaka osnova za takve ili slične pritužbe.

Raskinuli radni odnos

U detalje postupka i pritužbi ne možemo ulaziti zbog obveze čuvanja tajnosti u postupku, a Hrvatska udruga poslodavaca i Bernard Jakelić raskinuli su radni odnos - priopćili su.

- Odmah smo, čim su nam stigle pritužbe žena, pokrenuli akciju i radni odnos sa zamjenikom je raskinut. Ne smijemo tolerirati niti toleriramo bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja - dodaju.

Ne bih ništa komentirao, samo bih rekao da smo sporazumno raskinuli ugovor o radu. Toliko zasad, molim vas za razumijevanje, kratko je rekao Bernard Jakelić.

Inače, riječ je o čovjeku koji je u HUP-u više od 20 godina. Jakelić je od 1996. godine radio na raznim pozicijama, a na poziciji zamjenika glavnog direktora bio je od 2010. godine. Bio je zamjenik Đure Popijača, ali i sadašnjeg direktora Davora Majetića. Kratko je bio i vršitelj dužnosti glavnog direktora HUP-a nakon što je Popijač otišao u Vladu.

Jedna od rijetkih direktorica HUP-a koju smo jučer uspjeli dobiti poručila je da HUP svoje probleme rješava unutar kuće. Smatra i da je udruga reagirala dobro te pokazala da stoji iza vrijednosti koje zastupa.

Dva mjeseca bio u pritvoru

Kako neslužbeno doznajemo, zaposlenice koje su se požalile na seksualno uznemiravanje nisu ga prijavile ni policiji ni državnom odvjetništvu.

Još jedan moćnik, Damir Škaro, suočava se s optužbama za spolno uznemiravanje...

Skandal u HUP-u mnoge je podsjetio na slučaj spolnog uznemiravanja i silovanja u Autoklubu Siget, za koje je optužen dugogodišnji bivši predsjednik kluba Damir Škaro. U oba slučaja je riječ o rukovodećim ljudima, koji su u tim udrugama godinama. No tu sličnost prestaje.

Optužbe protiv Škare posebno su teške. Zbog spolnog uznemiravanja i silovanja protiv njega je podignuta i optužnica, a gotovo dva mjeseca nakon uhićenja proveo je u istražnom zatvoru u Remetincu. Za sve se saznalo u rujnu prošle godine nakon što je Škaro uhićen.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Privođenje Damira Škare

Povjerila se liječnici

Žrtva silovanja, inače njegova tajnica, o svemu što je proživljavala progovorila je u emisiji “Provjereno” Nove TV.

- On je mene doslovno napao s leđa. Primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje mi je ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč. Lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane - kroz suze se prisjećala jedne radne subote sredinom kolovoza 2019.

- Onda mi je rekao da nemam ja što govoriti da prekine. ‘Ja ću raditi što ja hoću. Budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te’. Ja sam se pokušala izvući. Međutim, zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane... Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje - govorila je jecajući.

Što se više odupirala, ispričala je žrtva, on je bio agresivniji.

- Kad sam se uspjela iščupati, rekla sam mu da odlazim i da je naša suradnja gotova. Ja sam doslovno izgubila svijest. Kako sam se iščupala, ne znam - ispričala je novinarima.

Dva dana kasnije otišla je kod doktorice otvoriti bolovanje. Liječnica je iz nje uspjela izvući što je bilo, a zatim sve prijavila policiji. Tvrdila je da joj je za šutnju ponuđeno 80.000 eura.

Žrtva se boji izaći iz kuće

Damir Škaro od početka odbacuje sve optužbe. U svojoj obrani je rekao da je pomagao žrtvi jer je samohrana majka.

Tog dana kad su bili na poslu, tvrdio je Škaro, tražila ga je veću plaću. On joj je rekao da joj ne može dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana.

Žrtvi je nakon događaja dijagnosticiran akutni PTSP. Osim izjava žrtve, njezinih roditelja i liječnice te zaposlenika kojima se požalila na zlostavljanje, u dokazivanju Škarine krivnje tužiteljstvo računa i na materijalne dokaze. Naime, na haljini koju je nosila kritične zgode pronađen je DNK profil Damira Škare. Za njih je to dokaz da su okrivljeni i žrtva bili u kontaktu.

Početkom veljače ove godine na Županijskom sudu u Velikoj Gorici raspravljali su o utemeljenosti optužnice protiv Škare. On na vijeće nije došao, a njegov branitelj Krešimir Krsnik zatražio je izuzeće gotovo svih dokaza u spisu: iskaza žrtve, većine svjedoka te nalaza i mišljenja biološkog vještačenja.

Sud je njegov zahtjev odbio, no on se žalio na odluku te je spis, prema našim informacijama, još na Vrhovnom sudu.

U međuvremenu je žrtva ostala bez posla, odnosno AK Siget joj nije produljio ugovor koji joj je istekao početkom ove godine.

Njezina majka nam je rekla da se ona, zbog svega, boji izaći iz kuće te se stalno osvrće oko sebe u strahu da je prate.

- Boji se za djecu, zbog toga ga i nije prijavila isti dan - rekla nam je majka žrtve.