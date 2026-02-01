Obavijesti

News

Komentari 0
DVOJE OZLIJEĐENIH

U teškoj prometnoj nesreći u Međimurju poginuo muškarac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U teškoj prometnoj nesreći u Međimurju poginuo muškarac
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na cesti uz derivacijski kanal Drave u Međimurju poginuo je 37-godišnji muškarac dok su još dvije osobe ozlijeđene, izvijestila je u nedjelju policija

Admiral

Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak svojim vozilom prešao na suprotnu stranu ceste kada ga je započelo preticati drugo vozilo kojim je upravljao 25-godišnji muškarac. Tom je prilikom došlo do sudara dvaju vozila.

Vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak sletjelo je s ceste pri čemu je udarilo u nekoliko stabala i grmlje uz cestu. U prometnoj nesreći 37-godišnjak je poginuo na mjestu nesreće dok je 15-godišnji suvozač zadobio teške tjelesne ozljede zbog čega je zadržan u Županijskoj bolnici Čakovec na liječenju.

DROGU DRŽAO U STANU Sinj: Uz 3,5 kg kokaina diler je imao i poluautomatski snajper
Sinj: Uz 3,5 kg kokaina diler je imao i poluautomatski snajper

U prometnoj nesreći ozlijeđen je i 25-godišnji vozač drugog vozila čije se vozilo, nakon udarca u branik, zaustavilo na cesti, ali prepriječen na obje prometne trake. U prometnoj nesreći sudjelovalo je i treće osobno vozilo kojim je upravljao 63-godišnji muškarac koji je udario u zaustavljeno vozilo 25-godišnjaka na cesti.

NOVA METODA PRIJEVARE Policija upozorava: Građani oprez, nikada telefonom ne provjeravamo financijsko stanje
Policija upozorava: Građani oprez, nikada telefonom ne provjeravamo financijsko stanje

Radi očevida cesta je bila zatvorena za sav promet do ranih jutarnjih sati u nedjelju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026