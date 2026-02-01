U teškoj prometnoj nesreći u Međimurju poginuo muškarac

Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak svojim vozilom prešao na suprotnu stranu ceste kada ga je započelo preticati drugo vozilo kojim je upravljao 25-godišnji muškarac. Tom je prilikom došlo do sudara dvaju vozila.

Vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak sletjelo je s ceste pri čemu je udarilo u nekoliko stabala i grmlje uz cestu. U prometnoj nesreći 37-godišnjak je poginuo na mjestu nesreće dok je 15-godišnji suvozač zadobio teške tjelesne ozljede zbog čega je zadržan u Županijskoj bolnici Čakovec na liječenju.

U prometnoj nesreći ozlijeđen je i 25-godišnji vozač drugog vozila čije se vozilo, nakon udarca u branik, zaustavilo na cesti, ali prepriječen na obje prometne trake. U prometnoj nesreći sudjelovalo je i treće osobno vozilo kojim je upravljao 63-godišnji muškarac koji je udario u zaustavljeno vozilo 25-godišnjaka na cesti.

Radi očevida cesta je bila zatvorena za sav promet do ranih jutarnjih sati u nedjelju.