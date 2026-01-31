Sinj: Uz 3,5 kg kokaina diler je imao i poluautomatski snajper

Posao hvatanja sinjskog dilera odradili su policajci splitsko-dalmatinske Službe kriminaliteta droga koji su nad 42-godišnjakom dovršili kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Na području Sinja su proveli pretragu stana zgrade u izgradnji i utvrdili da je u stanu držao kokain. Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakuumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.

Osim droge policija je tijekom pretrage još pronašla i ​poluautomatski snajper M76 čije posjedovanje je građanima zabranjeno.

Uz kaznenu prijavu u subotu je predan pritvorskom nadzorniku.