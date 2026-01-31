Obavijesti

News

Komentari 0
DROGU DRŽAO U STANU

Sinj: Uz 3,5 kg kokaina diler je imao i poluautomatski snajper

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sinj: Uz 3,5 kg kokaina diler je imao i poluautomatski snajper
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Kod pritvorskog nadzornika završio je 42-godišnjak iz Sinja kod kojega je policija ​u petak pronašla nešto više od 3,5 kilograma kokaina​, te poluautomatski snajper M76​, doznaje se u subotu u splitskoj policiji.

Admiral

Posao hvatanja sinjskog dilera odradili su policajci splitsko-dalmatinske Službe kriminaliteta droga koji su nad 42-godišnjakom dovršili kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pronađeno 3 i pol kilograma kokaina, muškarac predan pritvorskom nadzorniku zbog preprodaje droge 00:15
Pronađeno 3 i pol kilograma kokaina, muškarac predan pritvorskom nadzorniku zbog preprodaje droge | Video: 24sata/PU splitsko-dalmatinska

Na području Sinja su proveli pretragu stana zgrade u izgradnji i utvrdili da je u stanu držao kokain. Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakuumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.

IMAO PREKO 20 PRIJAVA VIDEO Pao splitski diler sa skoro 10 kg droge i gomilom novca. Pogledajte što su sve pronašli
VIDEO Pao splitski diler sa skoro 10 kg droge i gomilom novca. Pogledajte što su sve pronašli

Osim droge policija je tijekom pretrage još pronašla i ​poluautomatski snajper M76 čije posjedovanje je građanima zabranjeno.

U MAKSIMIRU U Zagrebu 'pao' diler, imao je kokain vrijedan 100.000 eura
U Zagrebu 'pao' diler, imao je kokain vrijedan 100.000 eura

Uz kaznenu prijavu u subotu je predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa
OBJAVILI NOVE DOKUMENTE

FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026