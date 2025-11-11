Obavijesti

BIO JE DRAGOVOLJAC

U teškoj nesreći u Zagorju je poginuo branitelj Mladen (53)

U teškoj nesreći u Zagorju je poginuo branitelj Mladen (53)
Foto: Čitatelj 24sata/Privatni album

U teškoj prometnoj nesreći između Mokrica i Zlatar Bistrice poginula su dvojica vozača, među njima i branitelj Mladen Tumpa. Jedna je žena teško ozlijeđena.

Strašna prometna nesreća dogodila se u nedjelju navečer na državnoj cesti DC-14 između Mokrica i Zlatar Bistrice. U sudaru su poginula dvojica vozača, dok je jedna žena teško ozlijeđena.

Kako doznaje portal Zagorje.com, među poginulima je i 53-godišnji branitelj i dragovoljac Domovinskog rata Mladen Tumpa, bivši pripadnik ratne Specijalne jedinice policije 'Barun' PU krapinsko-zagorske.

Iako je posljednjih godina živio na području Općine Konjščina, rodom je iz Donje Šemnice. Njegov će posljednji ispraćaj biti u utorak, 11. studenog, u 15:30 sati na groblju u Svetom Križu Začretju.

Prema podacima Policijske uprave krapinsko-zagorske, nesreća se dogodila oko 18 sati u blizini mjesta Selnica. 58-godišnji državljanin Austrije, koji je u automobilu imao 36-godišnju hrvatsku putnicu, u zavoju je počeo pretjecati drugo vozilo i prešao u suprotnu traku.

U tom je trenutku iz suprotnog smjera dolazio automobil kojim je pravilno, po svim propisima, upravljao 53-godišnji Mladen Tumpa.

Došlo je do frontalnog sudara, a silina udara bila je ogromna.
Jedan je automobil odbačen u odvodni kanal i prevrnuo se na krov, dok je drugi sletio niz kosinu u zaštitnu ogradu.

Na mjestu nesreće poginuli su vozači obaju automobila – 58-godišnji Austrijanac i 53-godišnji Tumpa – dok je 36-godišnja putnica teško ozlijeđena. Prevezena je u Opću bolnicu Zabok, gdje je zadržana na liječenju.

Tijela poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu.

