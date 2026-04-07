U teškoj prometnoj nesreći kod Trogira poginuo jedan čovjek

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 17:15 sati u mjestu Seget Gornji. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo te je jedan čovjek poginuo.

- O događaju je izviješteno Državno odvjetništvo. Policijski službenici će na mjestu događaja obaviti očevid - navela je policija.

Nakon nesreće cesta je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava preko Bristivice okolnim pravcima.