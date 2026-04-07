Uhićen 22-godišnjak u Đakovu: Pronašli mu kokain i marihuanu

Osječko-baranjska policija uhitila je 22-godišnjaka iz Đakova kod kojega je pretragom pronađeno više od 1,5 kilograma konoplje te kokain, izvijestila je u utorak policija. Policija je izvijestila da su, temeljem naloga đakovačkog Općinskog suda, pretražili dom i druge prostorije, kojima se koristi osumnjičeni 22-godišnjak iz Đakova. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela plastičnu vrećicu sa 125,8 grama kokaina, četiri vakumirane vrećice s ukupno 1,51 kilogram konoplje, dvije digitalne precizne vage i 1380 eura.

Osumnjičeni 22-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU, a osječkom Općinskom državnom odvjetništvu bit će kazneno prijavljen zbog osnovane sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u policiji.