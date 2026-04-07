Obavijesti

News

Komentari 1
SUMNJA NA DILANJE

Uhićen 22-godišnjak u Đakovu: Pronašli mu kokain i marihuanu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nova policijska vozila na ulicama Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je tijekom pretrage kuće i prostorija koje koristi mladić pronašla drogu, vagu i novac, a kazneno će biti prijavljen zbog sumnje na dilanje

Osječko-baranjska policija uhitila je 22-godišnjaka iz Đakova kod kojega je pretragom pronađeno više od 1,5 kilograma konoplje te kokain, izvijestila je u utorak policija. Policija je izvijestila da su, temeljem naloga đakovačkog Općinskog suda, pretražili dom i druge prostorije, kojima se koristi osumnjičeni 22-godišnjak iz Đakova.  Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela plastičnu vrećicu sa 125,8 grama kokaina, četiri vakumirane vrećice s ukupno 1,51 kilogram konoplje, dvije digitalne precizne vage i 1380 eura.

Osumnjičeni 22-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU, a osječkom Općinskom državnom odvjetništvu bit će kazneno prijavljen zbog osnovane sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
