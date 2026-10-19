U Tihom oceanu zabilježili su najekstremniji divovski val

Morska površina u samo jednom trenutku može se pretvoriti u golemu vodenu stijenu koja ozbiljno ugrožava brodove i druge objekte na moru. Upravo se takav fenomen dogodio u Tihom oceanu, nedaleko od kanadskog otoka Vancouver, gdje je u studenome 2020. izmjeren val visok čak 17,6 metara. Znanstvenici su zaključili da je riječ o jednom od najekstremnijih takvih valova ikad zabilježenih u odnosu na okolno more.

Val je zabilježila mjerna plutača u blizini mjesta Ucluelet, uz obalu kanadske pokrajine Britanske Kolumbije. Bio je visok poput četverokatnice, a njegova posebnost nije bila samo u apsolutnoj visini, nego i u tome koliko se izdvajao od ostalih valova. Prema procjeni istraživača, događaj takve ekstremnosti mogao bi se na tom području ponoviti tek jednom u približno 1300 godina.

Takozvani divovski ili valovi lutalice stoljećima su se spominjali u pričama pomoraca, no dugo nije bilo dovoljno pouzdanih mjerenja kojima bi se njihovo postojanje moglo znanstveno potvrditi. Velika se promjena dogodila 1995. godine, kada je naftnu platformu Draupner u Sjevernom moru, oko 160 kilometara od norveške obale, pogodio val visok 25,6 metara.

Taj je događaj promijenio dotadašnje razumijevanje oceana. Dok se val Draupner izdizao otprilike dvostruko iznad okolnih valova, onaj kod Uclueleta bio je gotovo tri puta veći prema usporednoj mjeri koju koriste znanstvenici.

Fizičar Johannes Gemmrich sa Sveučilišta Victoria, koji je proučavao taj fenomen, istaknuo je da je val kod Uclueleta, u odnosu na okolne valove, vjerojatno najekstremniji takav događaj koji je dotad zabilježen.

Iako valovi kod Uclueleta i Draupnera nisu prouzročili veću štetu ni ljudske žrtve, ovakve pojave predstavljaju ozbiljnu prijetnju pomorskom prometu, naftnim platformama i morskim vjetroelektranama. Iznimno veliki valovi mogu ugroziti i ljude na plažama. Pretpostavlja se da su neki brodovi koji su nestali tijekom 1970-ih možda potonuli zbog iznenadnih divovskih valova, no za pojedinačne slučajeve često nema dovoljno dokaza da bi se to moglo pouzdano utvrditi. S druge strane, nema znanstvenih dokaza koji bi takve valove povezali s navodnim misterijima Bermudskog trokuta.

Unatoč napretku u istraživanju oceana, znanstvenici još ne mogu pouzdano predvidjeti kada će se pojaviti ovakav val. Dodatni problem predstavlja činjenica da postojeći modeli valovanja mogu podcijeniti visinu koju pojedinačni valovi dosegnu.

Znanstvenici zato nastavljaju proučavati ponašanje valova i načine na koje se njihova energija mijenja. Bolje razumijevanje tih procesa moglo bi pomoći u procjeni opasnosti na moru, gdje nekoliko trenutaka može biti presudno.

*uz korištenje AI-ja.