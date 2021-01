U 11 sati održat će se prva konferencija za novinare novooformljenog Stožera civilne zaštite za obnovu potresom pogođenih područja na čelu kojega je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Sastanak njihove koordinacije počeo je nešto iza 9 sati, a gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović nije na njemu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja nisam dobio nijedno rješenje niti poziv, osim prvog poziva, kada je došao gospodin Medved i ne znam što se događa. Ako je to stožer koji je stožer van dometa mene kao gradonačelnika, onda OK, to su takve očito odluke. Deset posto Hrvatske zna moj broj telefona. Ako je bilo potrebe, sigurno bi me zvali. Ali ako nema potrebe, to je njihova politika. Oni tako odlučuju, rekao je za Studio 4 HTV-a.

Na pitanje je li očekivao da će biti pozvan na sastanak, rekao je.

- Ja ne znam, sigurno da želim. Ja sam rekao: informacija, komunikacija i realizacija. Ako gradonačelnik nije na stožeru, ne prvi, drugi, treći, četvrti, peti, nego među prvima, onda je stožer sam sebi svrha i komunikacija danas već lagano očito puca, ako mene nitko nije pozvao, kazao je.

Prokomentirao je i svoj jučerašnji razgovor s premijerom Plenkovićem.

- Otvorena su pitanja bila, korektni razgovori, korektna komunikacija. Znamo da smo do sada improvizirali. Narod ne čeka improvizaciju i u jednom segmentu, gledajući na obnovu života, gledajući na one elementarne potrebe koje građani očekuju, a to je topao obrok. Ja sam i o tome pričao jučer - da moramo imati logistiku koja će biti u epicentru potresa i epicentru problema, rekao je.