AKCIJA USKOKA Na Pagu priveli policajku, doznajemo detalje

Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zadarska. Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, uhićena je policajka iz PP Pag radi odavanja informacija iz policijskog sustava jednom lokalnom političaru i osobama povezanima s bivšim gradonačelnikom Antom Fabijanićem. Akciju u Zadru vodi Odsjek USKOK-a u Splitu.