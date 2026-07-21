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KORUPCIJA?

AKCIJA USKOKA Na Pagu priveli policajku, doznajemo detalje

Piše 24sata,
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AKCIJA USKOKA Na Pagu priveli policajku, doznajemo detalje
Foto: 24sata
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USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zadarska. Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

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USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, uhićena je policajka iz PP Pag radi odavanja informacija iz policijskog sustava jednom lokalnom političaru i osobama povezanima s bivšim gradonačelnikom Antom Fabijanićem. Akciju u Zadru vodi Odsjek USKOK-a u Splitu.

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