U trgovini u Varaždinu zaplijenili 14 kila droge

U poslovnom prostoru trgovine u Varaždinu policija je pronašla 14,3 kilograma zelene biljne materije nalik na konoplju koja sadrži više od 0,3 posto THC-a, a dvojica muškaraca u dobi od 29 i 45 godina su uhićena, priopćila je policija u petak.

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske pretražili su poslovne prostore trgovine u vlasništvu dvojice osumnjičenika, pri čemu su pronašli ukupno 3.333 PVC paketića s biljnom materijom nalik na konoplju.

Osim droge, pronađeni su i uređaji za pakiranje i vakumiranje te precizna digitalna vaga.

Iz policije napominju da su se PVC paketići s biljnom materijom u trgovini prodavali, odnosno bili deklarirani kao suvenirska roba.

Dvojica muškaraca uhićena su i privedena u Policijsku upravu varaždinsku, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja bit će, uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predana pritvorskom nadzorniku.