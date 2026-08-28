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DVOJICU UHITILI

U trgovini u Varaždinu zaplijenili 14 kila droge

Piše HINA,
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U trgovini u Varaždinu zaplijenili 14 kila droge
Foto: PU istarska
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Policijski službenici Policijske uprave varaždinske pretražili su poslovne prostore trgovine u vlasništvu dvojice osumnjičenika, pri čemu su pronašli ukupno 3.333 PVC paketića s biljnom materijom nalik na konoplju

U poslovnom prostoru trgovine u Varaždinu policija je pronašla 14,3 kilograma zelene biljne materije nalik na konoplju koja sadrži više od 0,3 posto THC-a, a dvojica muškaraca u dobi od 29 i 45 godina su uhićena, priopćila je policija u petak.

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske pretražili su poslovne prostore trgovine u vlasništvu dvojice osumnjičenika, pri čemu su pronašli ukupno 3.333 PVC paketića s biljnom materijom nalik na konoplju.

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Osim droge, pronađeni su i uređaji za pakiranje i vakumiranje te precizna digitalna vaga.

Iz policije napominju da su se PVC paketići s biljnom materijom u trgovini prodavali, odnosno bili deklarirani kao suvenirska roba.

Dvojica muškaraca uhićena su i privedena u Policijsku upravu varaždinsku, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja bit će, uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predana pritvorskom nadzorniku.

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