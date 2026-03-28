U tunelu u Rijeci poginuo vozač

Jedan čovjek je poginuo u petak navečer prometnoj nesreći u Rijeci u tunelu Podmurvice, izvijestila je policija.

U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a poginuo je vozač. On je poginuo na mjestu nesreće. Detalji će biti poznati nakon očevida.

Nakon nesreće prekinut je i promet na spomenutoj dionici.