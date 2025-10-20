U Turopolju napali pravosudne policajce. Sindikalist: 'Ne prođe dan da ne bude nekih sukoba'

Prošlog petka u Odgojnom zavodu Turopolje, kako neslužbeno doznajemo, zabilježen je još jedan napad na pravosudne policajce. Naime, dvojica mlađih punoljetnika nasrnula su na nekoliko pravosudnih policajaca, a samo brzom reakcijom situacija nije eskalirala. Napad su odbili uz minimalne ozljede. Poseban je apsurd da je, kako neslužbeno doznajemo, jedan od mlađih punoljetnika već ranije napadao pravosudne policajce. Unatoč tome nalazio se na poluotvorenom odjelu.

O ovome napadu, još jednom u nizu sigurnosnih incidenata u zatvorskim institucijama u posljednje vrijeme, pitali smo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

- U Odgojnom zavodu u Turopolju dana 17. listopada 2025. dva mlađa punoljetnika pružili su prvo otpor službenicima pravosudne policije u obavljanju službene dužnosti, a potom ih i zajednički fizički napali. Službenici pravosudne policije su mlađe punoljetnike svladali te uspostavili red. Trojici pravosudnih policajaca i dvojici mlađih punoljetnika liječničkim pregledom utvrđene su lakše tjelesne ozljede - potvrdili su iz ministarstva te dodali da utvrđuju sve okolnosti kako bi poduzeli odgovarajuće radnje.

Napominju da prema Zakonu o izvršavanju sankcija maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, podaci o maloljetniku i tijeku izvršavanja sankcija podliježu zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

Za komentar smo upitali i Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH).

- Cijelo vrijeme govorimo, premalo je pravosudnih policajaca, a previše zatvorenika i onda se dogodi ovakav slučaj. Zašto se nekoga tko već drugi ili treći put ima problema s pravosudnom policijom uporno stavlja na poluotvoreni odjel? Ovdje ne može govoriti o slučajnosti već organiziranosti jer su se dvojica maloljetnika dogovorila da napadnu pravosudnu policiju. Također, pravosudnim poicajcima tamo je vrlo teško raditi jer im je zabranjeno koristiti pepper sprej čime bi lakše odbili napad - kaže nam Krešo Jelenko iz Sindikata pravosudne policije. Umjesto da se stane iza pravosudnih policajaca ispituje se jesu li pravilno postupili, a psihološka pomoć ponuđena im je tek u ponedjeljak, tri dana nakon događaja.

Primjerice, na 1000 zatvorenika ima 250 pravosudnih policajaca, no nisu svi u zatvoru u isto vrijeme. Treba ih rasporediti po smjenama, imaju bolovanja, godišnje odmore. U praksi to izgleda tako da je omjer šest do osam zatvorenika na jednog pravosudnog policajca.

Uz sve to, ističe, ne radi se na prevenciji niti se ulaže u sigurnost.

- Evo, recimo, Ministarstvo pravosuđa nabavlja 15 VR naočala za zatvorenike. Mi se u pravosudnoj policiji pitamo što će im 15 VR naočala za 4500-5000 zatvorenika? Dobili smo elektronske narukvice, već deset godina se ne primjenjuju, hoće li tako biti i s ovim naočalama da će netko uzeti novac, a one će stajati sa strane u kutiji? - pita se sindikalist.

Smatra da se teško može nešto promijeniti dok se svake četiri godine mijenja čelni čovjek u Ministarstvu pravosuđa. On cijeli jedan mandat uči sa čime sve rukovodi - pravosudna policija, sudovi, Uskok, DORH, sudski vještaci, tumači, pravosudna inspekcija... Dok upozna sve gotov je mandat, dolazi novi i sve kreće ispočetka.

- S druge strane, nitko za ništa ne odgovara. Ono što mi u pravosudnoj policiji stalno govorimo, očito se čeka da nekome "padne glava", da tako kažemo, pa da se nešto promijeni. I tad opet nitko neće biti kriv. Počeli smo raditi taj Zakon o pravosudnoj policiji pa je stalo, ne znaju što će s dvije pravosudne policije. Imamo Zakon o policiji, koliko oni imaju redova policije - specijalnu, interventnu, kriminalističku, temeljnu, prometnu, a mi imamo samo dvije pravosudne policije, Zatvorsku i Osiguranje pravosudnih tijela i mi ne možemo napraviti svoj zakon. Što god mi predložimo ne može se staviti u zakon. Pa tko donosi zakon? Ministarstvo pravosuđa donosi taj zakon i Zakon o plaćama, a najgore su prošli pravosudni policajci i sa zakonom i s plaćama. To je apsurd - smatra Jelenko, koji ističe maćehinski odnos sustava prema pravosudnim policajcima.

- Stanje je katastrofa, mi se samo pitamo u Sindikatu što će biti, ne daj Bože, kad netko ovaj nerad plati životom. Hoće li se tad u ministarstvu praviti ludi kao i dosad i tko će onda biti kriv? Ovi incidenti koji izađu u javnost, samo su mali dio onoga što se događa svaki dan. Svaki dan bude obračuna, prijetnji i slično u zatvoru, nema dana da ne bude neki verbalni sukob ili nešto unutar zakonskog sustava. Ali kad se sluša izvješće iz zatvorskog sustava, ispada sve idilično - priča pravosudni policajac.

Otkriva da su se obratili odvjetnicima, a planiraju se obratiti i Državnom inspektoratu zaštite na radu, Hrvatskog zavodu za javno zdravstvo, epidemiolozima....

- Gdje su naši uvjeti za rad, gdje je naše zdravlje, gdje je naš odmor? - pitaju se pravosudni policajci.