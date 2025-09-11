U velikoj raciji uhitili stotine radnika iz Koreje: Ponudili im ostanak, tek je jedan prihvatio

Obavijesti

Oko 300 Južnokorejaca uhićeno je prošli tjedan zajedno sa 175 drugih na lokaciji projekta Hyundai Motor i LG Energy Solution vrijednog 4,3 milijarde dolara za izgradnju baterija za električne automobile u Georgiji

Američki predsjednik Donald Trump ponudio je da se stotinama južnokorejskih radnika uhićenih tijekom racije imigracijske policije dopusti ostanak u Sjedinjenim Državama kako bi obučavali američke radnike, ali samo se jedan odlučio ostati, rekli su južnokorejski dužnosnici.

Trumpov prijedlog rezultirao je jednodnevnom odgodom polaska unajmljenog zrakoplova koji je trebao dovesti radnike kući.

Radnici su u četvrtak pušteni iz imigracijskog pritvora i prevezeni autobusima u zračnu luku na čarter let za Južnu Koreju.

Oko 300 Južnokorejaca uhićeno je prošli tjedan zajedno sa 175 drugih na lokaciji projekta Hyundai Motor i LG Energy Solution vrijednog 4,3 milijarde dolara za izgradnju baterija za električne automobile u Georgiji.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak da su postupci oko odlaska zaustavljeni dok dužnosnici ne odgovore na Trumpov prijedlog.

Trump je rekao američkim dužnosnicima da "potaknu" radnike uhićene u tvornici baterija da ostanu u zemlji, prema riječima dužnosnika južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova, dodajući da je Trump predložio da ostanu kako bi nastavili obučavati Amerikance.

Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun, koji je bio u Washingtonu kako bi razgovarao o tom pitanju s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, u odgovoru je sugerirao da Korejci odlete kući na oporavak, a zatim se vrate ako žele, rekao je dužnosnik.

Prošlotjedna racija izazvala je šok u Južnoj Koreji i potaknula pitanja među južnokorejskim tvrtkama o održivosti poslovanja u Sjedinjenim Državama.

Korejske tvrtke žale su se na stroga američka ograničenja u pogledu viza za kvalificirane strane radnike, za koja kažu da im otežavaju brzo slanje osoblja za rješavanje složenosti izgradnje vrhunskih tvornica ili za obuku lokalnih radnika.

