U Vinkovcima pijan prijetio TV snimatelju i vrijeđao policajce

Piše HINA,
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac (41) s više od dva promila alkohola vikao je na ulici i prijetio televizijskom snimatelju, a tijekom intervencije vrijeđao je i policajce

Vukovarsko-srijemska policija kazneno je prijavila 41-godišnjaka koji je u četvrtak u Vinkovicima na kulturnoj manifestaciji prijetio televizijskom snimatelju i pritom omalovažavao policajce zbog čega će odgovarati i prekršajno, izvijestila je policija. Prema policijskim navodima 41-godišnjak je u četvrtak, 21. svibnja, na kulturnoj manifestaciji i pod utjecajem preko dva promila alkohola na ulici vikao, a potom i prijetio medijskom djelatniku koji je snimao prilog. Policija je 41-godišnjaka koji ih je pritom vrijeđao i omalovažavao privela u policijsku postaju. Nakon kriminalističkog istraživanja, protiv 41-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava dok će nadležnom sudu biti dostavljen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja, kažu u policiji.

Dodaju i kako se u navedenom slučaju postupalo temeljem Protokola o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, a koji je Ministarstvo unutarnjih poslova RH potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske.

