U Virovitici rođeno više beba nego lani, a u Koprivnici manje

U Općoj bolnici Virovitica prošle je godine zabilježeno 10 više novorođenih, a u Općoj bolnici Koprivnica 43 manje rođenih nego u 2024., priopćili su iz Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije.

U Općoj bolnici Virovitica u protekloj je godini zabilježen veći broj rođene djece u odnosu na 2024. godinu. Na svijet je stiglo 529 mališana, odnosno 10 više nego u zadnje dvije godine.

Za obilaska virovitičkog rodilišta Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kazao je da veseli podatak prema kojem je u 2025, godini rođeno više djece nego godinu ranije.

"To unosi optimizam i daje nadu da se pozitivni demografski trendovi nastavljaju“, riječi su Androvića.

Negativan demografski trend bilježi susjedna Koprivničko-križevačka županija. Prošle je godine u koprivničkom rodilištu bilo 627 porođaja, što je za 43 manje nego 2024. godine.

Prilikom obilaska koprivničke bolnice župan Tomislav Golubić izjavio je da, nažalost, statistika i nije nešto najsretnije što ih je dočekalo, no zadatak svih je stvaranje uvjeta da 2026. godina bude nešto bolja.