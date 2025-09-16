U Vrbovcu će izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda: 'Ovo je kruna cijelog projekta'

Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja i postrojenjem za solarno sušenje mulja, što je investicija vrijedna 11,1 milijun eura, počeli su u utorak u Vrbovcu, a radi se o projektu aglomeracije Vrbovec u okviru NPOO-a.

Projekt provodi Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, radove izvodi slovenska tvrtka Esotech d.d., a nadzor je povjeren zagrebačkoj tvrtki Sedra consulting. Uređaj za pročišćavanje prihvatit će svu otpadnu vodu sa starog i novoizgrađenog sustava odvodnje. Pročišćene vode ispuštat će se u rijeku Lonju putem šest kilometara dugog kolektora, čija je izgradnja također u tijeku.

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten istaknuo je kako je riječ o ključnom objektu cijelog projekta.

- Uređaj pročišćavanja otpadnih voda je kruna cijelog projekta aglomeracije Vrbovec, jer svu otpadnu vodu koju prikupljamo i koju ćemo u budućnosti prikupljati dovodimo ovdje. Kada aglomeracija i ovaj uređaj budu završeni, sva otpadna voda završit će pročišćena u rijeci Lonji - rekao je Masten.

Trenutno se dio otpadnih voda otpušta u okoliš, što će se sa završetkom projekta promijeniti. Istodobno se gradi i kanalizacijska mreža, koja ne napreduje željenom dinamikom, no projekt se približava kraju, dodao je.

Samo ugovor za uređaj vrijedan je oko 11 milijuna eura, a dodatnih 11 milijuna vrijedi ugovor za mrežu, kaže Masten.

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj naglasio je značaj ulaganja za lokalnu zajednicu budući se radi o velikim iznosima i opsežnim radovima koje zajednica "ne bi mogla isfinancirati ni za stotinu godina".

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da se samo na području Zagrebačke županije provodi sedam velikih aglomeracijskih projekata vrijednih više od pola milijarde eura.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije vodi poslove u vrijednosti od oko 250 milijuna eura. Projekt aglomeracije Vrbovec vrijedan je gotovo 38 milijuna eura, dok izgradnja uređaja za pročišćavanje stoji oko 14 milijuna, rekao je Đuroković.

Iszaknuo je da će se time zaštititi rijeku Lonju jer će se sve otpadne vode putem gotovo 50 kilometara kanalizacijskih cijevi dovesti na uređaj trećeg stupnja pročišćavanja.

Nakon toga ćemo bez ikakvog opterećenja ispuštati vodu u rijeku Lonju. To znači zdrav okoliš, priključenost građana na sustav odvodnje i očuvanje prirode za buduće generacije, poručio je Đuroković.