U Vukovaru najavljena nova politička platforma: 'Promijenit ćemo političku sliku Hrvatske...'

Nova suverenistička politička platforma koja će objediniti istinske domoljubne snage i donijeti novu snagu hrvatskoj desnici najavljena je u subotu na izbornom saboru Hrvatskih suverenista, na kojoj je između ostalog nazočio i Mario Radić, predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO).

Ovaj događaj, održan upravo u gradu heroju, imao je snažnu simboliku, ističu iz stranke DOMiNO. Vukovar je, kako je istaknuto, primjer zajedništva, otpornosti i domoljublja. Upravo te vrijednosti postaju temelj nove suverenističke platforme koja će povezati Hrvatske suvereniste, Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), HSP, Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, Blok za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te niz manjih, ali aktivnih domoljubnih pokreta, uz pismo podrške saborskog zastupnika Marina Miletića i sudjelovanje prof. dr. sc. Josipa Jurčevića iz Kluba Mosta.

- Svi mi koji smo danas ovdje prošli smo vatre i iskušenja. Otpali su oni kojima su valute ispred načela. Danas stojimo zajedno jer vjerujemo u Hrvatsku, u principe i u odgovornost prema našem narodu. Spremni smo za nove izazove i novu etapu zajedničkog političkog djelovanja - rekao je Mario Radić.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček poručio je kako je upravo Vukovar dokaz da zajedništvo donosi pobjedu.

- Vukovar je pokazao da možemo pobijediti ako idemo zajedno. Cilj nam je nastupiti u što većem bloku i što jačoj koaliciji suverenističkih snaga koja će vratiti Hrvatsku Hrvatima. Hrvatska će nam dati priliku ako pokažemo da nam je interes hrvatskog čovjeka na prvom mjestu - rekao je.

Prema najavama s izbornog sabora, formiranje ove zajedničke platforme predstavlja početak novog političkog poglavlja. Ujedinjenjem snaga stranaka koje dijele iste vrijednosti i programska načela stvara se blok koji će, na idućim parlamentarnim izborima, moći osvojiti između 10 i 15 saborskih mandata, čime bi postao ključan faktor u oblikovanju nove vlasti i stvaranju istinske političke ravnoteže u Hrvatskoj

- Hrvatskoj je potrebna nova snaga, dosljedna i autentična, koja neće izdati svoja načela. Ovo okupljanje pokazuje da postoji vjera, zajedništvo i odgovornost prema hrvatskom narodu. Bog i Hrvati - zaključili su.