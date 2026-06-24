U Zadru nasmrt pretučen Milan Drača, bivši HDZ-ov vijećnik i dragovoljac Domovinskog rata

Muškarac koji je noćas preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi je Milan Drača Lalo (51). Na gradskom predjelu Bokanjac, u blizini groblja pronašli su automobil kojim se, prema sumnjama istražitelja, koristio jedan od sudionika sukoba. Drača, poznat pod nadimkom Lalo, bio je dobro poznata osoba u javnom životu Zadra.

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Kako je policija objavila dojavu o tučnjavi dvojice muškaraca dobili su sinoć u 23:44, a dolaskom na mjesto događaja na tlu su zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo, priopćili su iz policije.

Rođen 1975. godine, tijekom godina obnašao je više javnih funkcija. Bio je gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina zaposlen je kao komunalni redar. Deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, a istodobno je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata.

Foto: Petra Mustać/24sata

U Gradsko vijeće Zadra ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s HDZ-ove liste, no kasnije je napustio stranku te javno kritizirao pojedine političke procese. Njegov rad u Narodnom muzeju Zadar pratile su i kontroverze. Nakon odlaska iz te ustanove bio je kazneno prijavljen zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću. Kasnije je pokrenuo postupak protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava te dobio spor zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Osim političkog djelovanja, bavio se i fotografijom. Autor je nekoliko lokalnih izložbi, među kojima su „Priče iz Zodiaca” i humanitarna izložba "Za osmijeh male J. J.". Po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave. U listopadu 2024. godine izabran je za komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra. Bio je poznat i po čestim javnim istupima te komentarima o društvenim i političkim temama u Zadru.

- Jutros smo vidjeli policiju, ali tijekom noći ništa nismo čuli. Vidjeli smo automobil na putu, ali ga ne prepoznajemo. Ne znamo tko je žrtva, da je iz našeg kvarta, pretpostavljamo da bi znali - rekli su nam susjedi koji žive 20-ak metara od mjesta užasa u Zadru.

Muškarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem, objavila je policija, odmah je uhićen na mjestu događaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje koje policija provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru.