Krapinsko - zagorski župan Željko Kolar je zbog pada interesa za cijepljenje u toj županiji pokrenuo inicijativu kojom će građani koji se cijepe dobiti besplatne jednodnevne karte za kupanje u toplicama, prenosi N1.

Inicijativu župana podržale su Terme Tuhelj, Vodeni park Aquae Vivae (Krapinske Toplice), Terme Jezerčica (Donja Stubica), Hotel Matija Gubec (Stubičke Toplice) i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

- Ljudi koji su se cijepili 7.6. i svi koji će se cijepiti do 15.7. mogu iskoristiti tu besplatnu ulaznicu, a zapravo će moći podignuti vaučer i iskoristiti to pravo od 21. lipnja pa sve do 31.10 ove godine. Vaučeri će se moći podignuti od ponedjeljka u svim uredima TZ na području KZŽ od 7 do 15 sati. Pozivam sve stanovnike Krapinsko zagorske županije da iskoriste tu pogodnost, da donesu dobru odluku i da se cijepe. Da zaštite svoj život, zaštite zdravlje svojih najbližih, svojih prijatelja, da mogu bez grižnje dolaziti na posao, na sva događanja i manifestacije, ali i da se okupaju u najboljim toplicama na svijetu - rekao je Kolar, prenosi Zagorje.com.

Kolar kaže kako su toplice dale karte po promotivnoj cijeni od 50 kuna i kako će te troškove podmiriti županija. Karte koje se dobiju vrijede za sve dane.

- Imamo duplo više tjedno cjepiva na raspolaganju nego što imamo novozainteresiranih. Zbog toga i jest ova akcija. Ljudi su se opustili, došlo je toplo vrijeme, krenula je sezona godišnjih odmora, a epidemiološka situacija u našoj županiji je vrlo dobra. U posljednjih 7 dana mi smo praktički imali po jedan, dva zaražena, a u OB Zabok je ostalo još 9 pacijenata, očekujemo da ćemo do kraja idućeg tjedna zatvoriti COVID odjel u OB Zabok, koji će ipak uvijek biti spreman da primi pacijente oboljele od COVID –a. I upravo zbog toga sada ova kampanja da osvijestimo ljude da se moramo cijepiti i da sada treba iskoristiti tu priliku. Nemojmo čekati jesen, zimu, procijepimo se sada - poručio je Kolar.