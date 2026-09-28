U zagrebačkim bolnicama nema većih problema zbog štrajka

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić izjavio je u ponedjeljak da bolnica radi najnormalnije, da hitne službe funkcioniraju bez poteškoća i da je jutros bilo tek manjih pojedinačnih kašnjenja zaposlenika, a slično je bilo i u KB "Sveti Duh" i u dječjoj bolnici u Klaićevoj.

Iz KBC-a Sestre milosrdnice potvrdili su da je bilo problema s dolaskom na posao među zaposlenicima bolnice, ali da su se za takvu situaciju organizacijski pripremili tako da jedna smjena ne odlazi dok zaposlenici iz sljedeće smjene ne stignu na posao, bez obzira na kašnjenje.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić u izjavi za Hinu rekao je kako su još jučer svim predstojnicima poslali upute kako da se odvija rad u bolnici s obzirom na moguće probleme zbog štrajka.

"Sve hitne stvari zbrinjavaju se kako treba. Hitna služba vozi. Dio pacijenata dolazi malo kasnije zbog problema s prijevozom, ali svi predstojnici dobili su uputu da budu tolerantni i da se sve riješi koliko god je moguće, vodeći računa o sigurnosti naših građana" istaknuo je Vagić i naveo da nema puno slučajeva da pacijenti zbog štrajka otkazuju zakazane preglede.

Dodao je da i da su svi zaposlenici na poslu i da građanima može poručiti da bolnica radi najnormalnije.

Glasnogovornica KB Sveti Duh Snježana Foshio Bartol za Hinu je izjavila da se služba u bolnici odvija redovito i prema planu te da nema znatnih odstupanja od zadanih vremenskih okvira za termine pregleda.

Na pitanje hoće li bolnica razmotriti organizaciju rada ako štrajk potraje odgovorila je da je to hipotetsko pitanje.

"Pratit ćemo situaciju i ravnat ćemo se prema okolnostima koje budu. Ali mi imamo resurse i upravljačke modele i sve alate koji nam omogućuju da proces organiziramo na optimalan način. Imamo službu koja može pokriti sve potrebe za pružanjem zdravstvene zaštite, osobito u ovom dijelu hitne medicine", poručila je.

Zamjenik ravnatelja Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj Andro Gliha, koji se spremao na operaciju, poručio je da mu se čini da sve funkcionira normalno i da su svi zaposlenici na poslu.