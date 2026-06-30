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OGLASIO SE ZET

U zagrebačkoj Ilici se sudarili auto i motor: Zastoj u prometu

Piše 24sata,
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U zagrebačkoj Ilici se sudarili auto i motor: Zastoj u prometu
Foto: PU zadarska
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'Zbog prometne nesreće drugih sudionika u 12:32 došlo je do zastoja tramvajskog prometa u Ilici kod Slovenske', javljaju iz ZET-a

U utorak se oko podneva dogodila teška prometna nesreća u Ilici kod križanja sa Slovenskom u Zagrebu. U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl, a došla je i Hitna. O svemu se oglasio i ZET. 

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"Zbog prometne nesreće drugih sudionika u 12:32 došlo je do zastoja tramvajskog prometa u Ilici kod Slovenske. Tramvajske linije 2, 6 i 11 prometuju skraćeno do Zapadnog kolodvora."

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