'Zbog prometne nesreće drugih sudionika u 12:32 došlo je do zastoja tramvajskog prometa u Ilici kod Slovenske', javljaju iz ZET-a
OGLASIO SE ZET
U zagrebačkoj Ilici se sudarili auto i motor: Zastoj u prometu
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U utorak se oko podneva dogodila teška prometna nesreća u Ilici kod križanja sa Slovenskom u Zagrebu. U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl, a došla je i Hitna. O svemu se oglasio i ZET.
"Zbog prometne nesreće drugih sudionika u 12:32 došlo je do zastoja tramvajskog prometa u Ilici kod Slovenske. Tramvajske linije 2, 6 i 11 prometuju skraćeno do Zapadnog kolodvora."
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