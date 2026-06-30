FOTO Sedam ljudi ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći kod Osijeka. Dvoje se bori za život

Sedam ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u nedjelju popodne u Divošu kod Osijeka, u kojoj su sudjelovala tri vozila. Petero ljudi zadobilo je teške tjelesne ozljede, dok je dvoje u kritičnom stanju te se bore za život.

Zbog izazivanja nesreće bit će prijavljen 34-godišnji vozač osobnog automobila iz Vukovara, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija. Očevidom je utvrđeno da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom, ali da brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa. Kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo je skrenuo ulijevo, na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, pa je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova.

Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno, pri čemu je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal.

Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade.

- U Klinički bolnički centar Osijek zaprimljeno pet osoba s teškim tjelesnim ozljedama, od kojih se dvije nalaze u životnoj opasnosti.

Svim pacijentima pruža se kontinuirana zdravstvena skrb u skladu s njihovim kliničkim stanjem - javili su iz KBC-a Osijek.

Po utvrđivanju težine ovih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača bit će podnesena odgovarajuća prijava zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama.

Tridesetčetverogodišnji vozač i 33-godišnja vozačica nisu bili pod utjecajem alkohola, dok 19-godišnjeg vozača zbog zadobivenih ozljeda nije bilo moguće alkotestirati. U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika, koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas.

Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće, napominju u policiji.