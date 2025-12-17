Obavijesti

'RAST TROŠKOVA ŽIVOTA'

U Zagrebu od 1. siječnja za deset posto viši cenzusni pragovi roditelja u cijeni vrtića

Piše HINA.,
Zagreb: Tomislav Tomašević i Radovan Fuchs otvorili novoizgrađeni dječji vrtić Sveta Klara | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Time se, navodi gradonačelnik, sprječava da umjereni porast prihoda članova u zajedničkom kućanstvu rezultira povećanja mjesečnog iznosa njihova sudjelovanja u cijeni gradskih vrtića...

Zagrebačka Gradska skupština usvojila je u utorak dopunjenu Odluku o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića kojom se od 1. siječnja za oko 10 posto povećaju cenzusni pragovi za utvrđivanje mjesečnog iznosa sudjelovanja roditelja i skrbnika u cijeni vrtića.

Sjednica Gradske skupštine bit će nastavljena u srijedu ujutro nakon što je u utorak potrajala čitav dan pri čemu je prihvaćena i najvažnija točka dnevnog reda - proračun Grada Zagreba za 2026. u rekordnom iznosu od 3,15 milijardi eura.

Viši cenzusni pragovi doneseni su zbog rasta troškova života obitelji te pokazatelja kretanja prosječnih mjesečnih plaća od siječnja do kolovoza ove godine. Time se, navodi gradonačelnik, sprječava da umjereni porast prihoda članova u zajedničkom kućanstvu rezultira povećanja mjesečnog iznosa njihova sudjelovanja u cijeni gradskih vrtića.

"Povećanjem cenzusnih pragova za oko 10 posto za utvrđivanje mjesečnog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa, omogućuje se obiteljima različitih dohodovnih skupina održavanje pristupačnosti i dostupnosti usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja bez dodatnog financijskog opterećenja", ističe se. 

U dopunjenoj odluci uvodi se mogućnost elektroničkog zaprimanja i obrade dokumentacije.

Gradski zastupnici na sjednici su, između ostalog prihvatili i prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2026. te konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Desprim u gradskoj četvrti Brezovica.

Skupština dala suglasnost za "Zeleni kredit" do 56 milijuna eura Zagrebačkom holdingu

Gradska skupština dala je suglasnosti Zagrebačkom holdingu na dugoročno zaduživanje do 56 milijuna eura putem ugovora o zelenom kreditu s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), koja je dio grupacije Svjetske banke.

Predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković rekao je da se tim sredstvima omogućava značajan investicijski ciklus koji se odnosi na nabavu komunalnih vozila, radnih strojeva i opreme u svrhu zamjene postojeće zastarjele mehanizacije, veće operativne efikasnosti i povećanja opsega pružanja komunalnih usluga u Čistoći, Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama.

Ukupna flota Zagrebačkog holdinga bit će obnovljena s više od 300 vozila, strojeva i opreme za gospodarenje otpadom, održavanje zelenih površina i cesta. Ulaganje je usklađeno s ekološkim standardima Svjetske banke te će imati izravne učinke smanjenja emisija štetnih plinova do 80 posto i smanjenje potrošnje energije. 

Gradska skupština prihvatila je i izmjenu i dopunu zaključka o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba od 206.910.000 eura kod Europske investicijske banke koji će se još koristiti u 2026. u iznosu od 99.524.000 eura.

Privremena pročelnica za financije Daniela Juroš Pečnik rekla je da je riječ o tehničkoj točki jer se radi o zaduženju koje je već odobreno u lipnju 2024., međutim zaključak je tada predvidio da se ta sredstva koja se povlače isključivo za kapitalna ulaganja povuku tijekom 2024. i 2025.  

"No, budući da ta sredstva u cijelosti nisu povučena, sada se predviđa da se samo dio tih neiskorištenih sredstava povuče u 2026. godini, shodno dinamici realizacije kapitalnih ulaganja", istaknula je.

